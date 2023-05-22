طرحت الفنانة نجوى كرم الأغنية السادسة من ألبومها الغنائي الجديد «كاريزما»، وجاءت الأغنية تحت عنوان «بحبك حب»، كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع موسيقي فادي جيجي.



وكانت نجوى قد نشرت منذ أيام مجموعة صور من الفيديو الكليب الخاص بأغنية «كاريزما»، من كلمات اليكسي قسطنطين وألحان الشاب سامر وتوزيع موسيقي فادي جيجي، في حسابها الخاص بـ «إنستغرام» وعلقت عليها: «لكل حدا Charismatic هيدي الغنية إلو، كاريزما قوية.. هضامة وشبوبية.. جينتلمان مرتب شيك.. هيبة وطلة ملوكية»، وطرحت الفيديو كليب بنفس اليوم عبر «يوتيوب».



وتم طرح ثاني أغاني الألبوم الجديد الأسبوع الماضي وهي «10 دقايق»، كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع موسيقي فادي جيجي، وتفاعل الجمهور بصورة كبيرة مع الأغنية، حيث تصدر هاشتاج على قائمة المواضيع الأكثر تداولا على «تويتر» يحمل اسم «نجوى كرم.. 10 دقايق»، وتقول كلمات الأغنية: «ما شفتو عشر دقايق وبقلي عشقان.. علقان.. ومغروم كتير.. شو لذيذ وشو رايق.. ما شفتو 10 دقايق».