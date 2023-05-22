أعلن ديوان الخدمة المدنية عن إطلاق خدمات العلاوة الاجتماعية عبر تطبيق «سهل» الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية وتتضمن خمس خدمات جديدة. وقال «الديوان» في حسابه الرسمي على «تويتر» إن الخدمات الجديدة هي طلب إيقاف علاوة اجتماعية عن الأولاد، وطلب إيقاف علاوة اجتماعية عن زوجة، وطلب تعديل الحالة الصحية والعلاوة عن الأولاد، وطلب تقديم علاوة ابن، بالإضافة إلى خدمة طلب صرف علاوة اجتماعية عن زوجة. وأضاف «الديوان» أن الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها تأتي ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية عبر تطبيق «سهل» وهي خدمة إصدار الإشعارات وخدمات عرض البيانات الشخصية والوظيفية والمالية ورصيد الإجازات وخدمة الاستعلام عن معاملة وخدمة الاستعلام عن المسجلين في نظام التوظيف المركزي بالإضافة إلى الإطلاع على ثمانية أنواع من الشهادات. وأوضح أن إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة في التطبيق من الموظفين التابعين لديوان الخدمة المدنية يبلغ 360236 مستفيدا. وأكد «الديوان» حرصه الدائم على تطوير وإضافة خدمات إلكترونية جديدة عبر «سهل» بما يسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز الخدمات.