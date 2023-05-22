بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون لـ «الأنباء»، عن أنه من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الجاري اعتماد آليات توظيف المواطنين في الجمعيات التعاونية وفقا للقرار الوزاري الذي صدر بتعيين المواطنين في الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، وتفعيلا للبروتوكول الذي تم توقيعه الأسبوع الفائت بين كل من وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للقوى العاملة.



وأوضح المصدر أن اللجنة الرباعية المعنية بالتوظيف وفق مواد البروتوكول يتوقع أن تعقد اجتماعها خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن إطلاق المنصة الخاصة بالتوظيف من اختصاص الهيئة العامة للقوى العاملة، وهي تعمل على وضعها عبر منظومتها الإلكترونية.



وذكر أن من أبرز الشروط أن يكون المتقدم للوظيفة كويتيا، وحاصلا على الشهادات العلمية المناسبة من إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت أو خارجها أو المعاهد المصدقة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي.



أما بالنسبة للمتقاعدين فيحق لهم فقط أن يكونوا مستشارين في الجمعيات وليس موظفين.