إحضار صورة من جواز السفر متضمنة ختم الدخول والخروج للسعودية للكويتيين وغير الكويتيين أو شهادة «لمن يهمه الأمر» من إدارة المنافذ لحاملي البطاقة الذكية



ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن الأمانة العامة بالجامعة، ممثلة بأمينها العام د.فايز الظفيري، دعت جميع من يرغب من أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة في أداء فريضة الحج، إلى ضرورة الالتزام بعدة شروط للموافقة له على الإجازة الممنوحة لهم، مشيرة الى أن المدة الممنوحة لهم هي 15 يومأ كحد أقصى تبدأ اعتبارا من تاريخ المغادرة، على أن تقبل الطلبات حتى نهاية الإثنين 26 من الشهر المقبل. وأشارت إلى أنه ضمن الشروط لمن يرغب في أداء فريضة الحج ألا يكون طالب الإجازة قد تمتع بهذه الإجازة أثناء الخدمة بالجامعة أو الخدمة الحكومية بالكويت، مع ضرورة أن يكون قد مضت سنة على تعيينه، مؤكدة أن تقديم هذه الطلبات لإدارة شؤون الهيئة الأكاديمية على نماذج الطلبات الخاصة بالإجازات بعد اعتمادها من الرئيس المباشر أو الرئيس الأعلى في الكلية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد في الجامعة. وأكدت على ضرورة تقديم إقرار عودة من الإجازة بعد مباشرة العمل من خلال نظام الخدمة الذاتية (الأوراكل) بعد تزويد إدارة شؤون الهيئة الأكاديمية بصورة من جواز السفر متضمنة الصفحة الموضح بها ختم الدخول والخروج لأراضي المملكة العربية السعودية للكويتيين وغير الكويتيين، أما بالنسبة للكويتيين حاملي البطاقة الذكية فيتوجب إحضار شهادة (لمن يهمه الأمر) من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تثبت تاريخ الدخول والخروج خلال الفترة المصرح بها.