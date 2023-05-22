

تزامنا مع موسم الأعراس والمناسبات، أطلقت إدارة الأﭬنيوز معرض «زاهي» وهو معرض الزفاف الأول في «الأفنيوز»، والذي يجمع كل مستلزمات الأعراس والزفاف تحت سقف واحد، بداية من «الدزة» وفساتين الزفاف ووصولا إلى الأكسسوارات والعطورات والعناية بالبشرة والماكياج، بالإضافة إلى تحضيرات الزفاف سواء القاعة وخدمات تقديم الطعام والزهور والشوكولاته، وبدأ المعرض من 18 مايو وسيستمر حتى 27 منه في منطقة «سكند أفنيو» مقابل «سيفورا».



ويهدف معرض «زاهي»، الذي يفتح أبوابه من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، الى تقديم نموذج مميز وخدمات قيمة لتعزيز القدرة على إدارة حفل متكامل، بمشاركة محلات على مستوى من الاحترافية في تقديم الخدمات المتنوعة وجمعها في مكان واحد، وذلك لتسهيل رحلة تسوق الزوار وتسليط الضوء على المحلات المختصة في هذا المجال، حيث احتضن المعرض 14 محلا من المحلات الموجودة في الأﭬنيوز، مثل: هيرا، أورا، مجوهرات زن دياموند، ديون، عيادة نيو كير، أكوا ديل ألبا، جيزيل، ليالي لاين، انجلوت، إبراهيم القرشي، أدور، مايسن دي فلورز، فندق وولدورف أستوريا، وبنك بوبيان.



وأكدت إدارة «الأﭬنيوز» أن معرض «زاهي» يهدف أيضا إلى دعم المحلات الموجودة داخل «الأﭬنيوز»، من خلال احتضان المعرض لعدة محلات لعرض منتجاتها وخدماتها التي تتعلق بالأعراس والمناسبات.



وأعربت إدارة «الأفنيوز» عن سعادتها بالتفاعل المستمر من قبل الزوار مع المعرض، مؤكدة حرصها على أن يقضي كل الزائرين أمتع الأوقات خلال تواجدهم في الأﭬنيوز، لافتة إلى أنها تقوم دائما بتنظيم الأنشطة والفعاليات على مدار العام.



يذكر أن معرض «زاهي» انطلق يوم الخميس 18 مايو ويستمر حتى 27 منه من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء في منطقة سكند أفنيو مقابل سيفورا.