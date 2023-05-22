قدمت عضو المجلس البلدي م.فرح الرومي سؤالا عن دور المكاتب الهندسية في الإشراف على أعمال البناء.



​وقالت م.الرومي إن لبلدية الكويت دورا كبيرا في تنظيم عمل المكاتب الهندسية تجاه الإشراف على أعمال البناء، خاصة المتعلقة بأعمال الهيكل الأسود للفلل السكنية الخاصة، وفي السنوات الأخيرة كثرت الشكاوى المقدمة من ملاك القسائم والمتعلقة بسوء تنفيذ أعمال الهيكل بقسائمهم بالرغم من وجود مكاتب هندسية تشرف على تلك الأعمال، الأمر الذي يضطرهم إلى اللجوء للقضاء، ما يتسبب في تأخير تنفيذ أعمال البناء وبالتالي إصابتهم بأضرار عديدة.



وأضافت: وحتى يمكن تحديد مكامن الخلل فيما يتعلق بآلية إشراف المكاتب الهندسية على أعمال الهيكل الأسود المنفذة على القسائم المملوكة للأفراد، يرجى تزويدنا بإجابات عن الأسئلة التالية:



٭ ما المستندات المطلوبة من المكتب الهندسي عند التقدم لإصدار تعهد إشراف على تنفيذ هيكل أسود؟



٭ ما الإجراءات المتبعة من قبل البلدية لاعتماد «تعهد إشراف» على تنفيذ بناء هيكل أسود؟



٭ ما التزامات المكتب الهندسي المشرف الواردة في «تعهد إشراف» على تنفيذ هيكل أسود؟



٭ هل تشترط البلدية أن تكون التزامات المكتب الهندسي المشرف الواردة في عقد الإشراف المبرم بين مالك القسيمة والمكتب الهندسي مطابقة لالتزامات المكتب الهندسي الواردة في «تعهد إشراف» على تنفيذ هيكل أسود حتى يتم إعطاء الموافقة على إصدار هذا التعهد؟



٭ ما الإجراءات المتخذة من قبل البلدية في حال تبين لها أن التزامات المكتب الهندسي المشرف الواردة في عقد الإشراف المبرم بين مالك القسيمة والمكتب الهندسي لا تتطابق مع التزامات المكتب الهندسي الواردة في تعهد الإشراف على تنفيذ هيكل أسود؟



٭ ما الإجراءات المتخذة من قبل البلدية عند تقدم مالك القسيمة بشكوى للبلدية بشأن فشل جهد خرسانة الهيكل الأسود أقل من الجهد التصميمي المطلوب المنفذ على قسيمته؟



٭ كم عدد الشكاوى التي تلقتها البلدية من ملاك القسائم والمتعلقة بفشل جهد خرسانة الهيكل الأسود المنفذ على قسائمهم خلال السنوات الـ 5 الماضية؟



٭ ما الإجراءات الفنية والقانونية المتخذة من قبل البلدية تجاه تلك الشكاوى؟ يرجى تزويدنا بنسخة من تلك الشكاوى وإصدار الإجراءات المتخذة من قبل البلدية تجاهها، مع التفضل بالتوجيه بضرورة الالتزام بالمدة القانونية للإجابة عن أسئلة أعضاء المجلس البلدي.