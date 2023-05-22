قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا باستحداث مدخل فرعي من طريق الرياض السريع. وقالت الفارسي في اقتراحها: بالإشارة إلى المادة 21 من قانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت بند رقم 6 والذي ينص على اختصاص المجلس البلدي بتقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر وغيرها.



وعليه أقترح: استحداث مدخل فرعي مع حارة تباطؤ حسب شروط ومعايير الأمن والسلامة المرورية من طريق الرياض السريع 50 على منطقة قرطبة، ولما لذلك الاقتراح من أثر في توفير الوقت والجهد لرواد المنطقة المستخدمين لطريق الرياض السريع باتجاه الدائري الرابع وقت الذروة، حيث سيسهم في زيادة انسيابية الطريق وتخفيف حدة الازدحام المروري، وبالأخص على تقاطع شارع الرياض السريع مع الدائري الرابع، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة معايير وشروط الأمن والسلامة.