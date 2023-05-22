بداح العنزي



أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بإضافة بند شرط مزاولة العمل سنتين قبل الترشح للوظيفة الإشرافية. وتضمن قرار الشعلة التالي:



مادة أولى: يضاف بند جديد تحت رقم (6) إلى المادة (الثانية) من القرار الوزاري رقم (42) لسنة 2019 المشار إليه، والخاصة بشروط المرشح لشغل وظيفة إشرافية ندبا في بلدية الكويت يكون نصه كالتالي: (أن يكون قد أمضى مزاولا العمل فعليا سنتين في القطاع المعني مباشرة قبل الترشح للوظيفة المعلن عنها في ذلك القطاع، ويستثنى من ذلك الوظائف المعلن عنها بقطاعات البلدية في أفرع البلدية بالمحافظات).



مادة ثانية: على جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.