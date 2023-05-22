سلطان العبدان



افتتح مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر (أمة 2023) هاني شمس مقره الانتخابي للرجال أمس الأول في محافظة مبارك الكبير، لاستقبال ناخبي الدائرة الخامسة، تحت شعار «بدعمكم نستمر».



وشدد شمس في كلمة مقتضبة على «ضرورة وجود الاستقرار السياسي، وفي حال وفقه الله للوصول إلى البرلمان تعهد بتبني قضايا الناس والمواطنين، ومنها قضية زيادة الرواتب والمتقاعدين والمساعدات الاجتماعية وعلاوة الأولاد».



وأضاف: يوم ٦ يونيو المقبل بقي عليه حوالي اسبوعين ومن حق الجميع المشاركة في الانتخابات لاختيار ممثليهم. وأضاف: «سنكون مصطفين دائما مع المواطن، وعلى رئيس الحكومة القادم اختيار تركيبة وزارية منسجمة مع بعضها البعض ولديهم الاستعداد للعمل والعطاء لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين».



وذكر شمس أنه تقدم خلال المجلس المبطل بـ 20 اقتراحا بقانون من أبرزها تنظيم التعيين في الوظائف القيادية وزيادة شرائح بدل الإيجار وتنظيم التركيبة السكانية، وزيادة مكافأة الطلبة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإضافة ربات البيوت والمطلقات والأرامل إلى تأمين «عافية»، وزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة وعلاوة الأولاد.