عمر المجلس المبطل 2022 كان قصيراً ومن الصعب الحكم عليه فكانت مدته الأصلية شهرين ونصف الشهر منذ تاريخ أول جلسة

مجلس 2022 المبطل أقرّ الميزانيات المتأخرة من مجلس 2020 وأنجز خارطة طريق للأولويات إلى شهر يونيو لكن الحكومة علّقت المجلس

الحكومة انسحبت من جلسة 10 يناير إثر اعتراضها على مناقشة قانون إسقاط القروض

هناك آراء واختلافات دستورية وقانونية حول صحة انعقاد الجلسات في حال عدم حضور الحكومة

اشتراط الحكومة سحب قانون إسقاط القروض مقابل حضورها الجلسات أمر منافٍ للديموقراطية والمادة 50 من الدستور

كان من الأولى أن تحضر الحكومة جلسة «القروض» وتبدي رأيها وفق الدستور واللوائح ومن ثم لديها أدواتها الدستورية

من غير المعقول أن ينتظر 50 نائباً في مجلس الأمة حضور وزير واحد فقط حتى تنعقد الجلسة

لدينا ملف سياسي شامل ساهمت فيه مجموعة من النواب يشمل العديد من الملفات العالقة كالصحة والإسكان والتعليم والإصلاح السياسي والاقتصادي

نحتاج إلى الاستقرار السياسي وأن يكمل المجلس التشريعي مدته الطبيعية حتى ننجز المشاريع الإصلاحية

حكومة مجلس 2022 التزمت بوضع برنامج عملها في الوقت المنصوص عليه لكن عندما تمت دراسة الميزانية رأينا عدم وجود ربط بين الميزانية وبرنامج العمل

استقطاع نسبة من أرباح الاستثمارات الخارجية واستثمارها بأصول رأسمالية داخـل الدولـة لخلق عائد جديد وتوفيـر فرص عمل جديدة



أعده للنشر: عبدالعزيز المطيري



شدد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى أحمد لاري على ضرورة إيجاد مصادر بديلة للإيرادات النفطية لمواكبة التحديات والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية، داعيا إلى الاستفادة من صندوق الاحتياطي العام للأجيال القادمة من خلال الاستثمارات التي تملكها الدولة.



ودعا خلال لقاء صحافي إلى استقطاع نسبة من أرباح الاستثمارات الخارجية واستثمارها بأصول رأس مالية داخل الدولة لخلق عائد جديد وتوفير فرص عمل جديدة لنجتاز التحدي المقبل للبطالة وازدياد فترة الانتظار للشباب الكويتي للحصول على وظيفة. وبشأن الحكم على أداء عمر مجلس 2022، قال لاري إن عمر المجلس المبطل كان قصيرا ومن الصعب الحكم عليه فكانت مدته الأصلية شهرين ونصف الشهر منذ تاريخ أول جلسة، مضيفا أن «الحكومة انسحبت من جلسة 10 يناير إثر اعتراضها على مناقشة قانون إسقاط القروض، فالمجلس أقر الميزانيات المتأخرة من مجلس 2020 وأنجز خارطة طريق للأولويات إلى شهر يونيو ولكن الحكومة قامت بتعليق المجلس. وحول صحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة، قال لاري إن هناك آراء واختلافات دستورية وقانونية حول صحة انعقاد الجلسات في حال عدم حضور الحكومة، فمن غير المعقول أن ينتظر 50 نائبا في مجلس الأمة حضور وزير واحد فقط حتى تنعقد الجلسة، وإلى التفاصيل:



ما رأيك في أداء مجلس 2022 المبطل وهل هناك حالة من الإحباط والملل السياسي لدى الناخبين في جميع الدوائر؟



٭ لا شك أن المجلس المبطل لم يأخذ وقتا كافيا، فقد كان عمر المجلس قصيرا، حيث كانت مدته الأصلية شهرين ونصف الشهر تقريبا منذ تاريخ أول جلسة عمل 18 أكتوبر الماضي إلى جلسة 26 ديسمبر وجلسة واحدة في شهر يناير الماضي التي انسحبت منها الحكومة إثر اعتراضها على قانون إسقاط القروض واستطاع المجلس خلال هذه الفترة القصيرة أن يقر الميزانيات المتأخرة من مجلس 2020 والحسابات الختامية وأنجز خارطة طريق للعمل إلى شهر يونيو المقبل من خلال إقرار الأولويات والقوانين، لكن للأسف الحكومة قامت بتعليق المجلس من خلال انسحابها من الجلسات ما أدى إلى عدم انعقاد الجلسات لعدم حضور الحكومة، مع العلم أن هناك آراء واختلافات دستورية وقانونية حول صحة انعقاد الجلسات في حال عدم حضور الحكومة ورئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون أخذ بالرأي المتعارف عليه في المجالس السابقة بعدم صحة انعقاد جلسات مجلس الأمه في حال لم تحضر الحكومة.



ولكن هل الحكومة فعلا رهنت حضورها الجلسات بسحب قانون إسقاط القروض؟



٭ الحكومة اشترطت سحب قانون إسقاط القروض من جدول الأعمال لكي تحضر الجلسات، وهذا الأمر مناف لمبدأ الديموقراطية، وسبق أن تحدثت مع رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف في جلسة غير رسمية في قاعة مكتب المجلس مع الوزراء النواب د.بدر الملا ود.عمار العجمي بأنه من غير المبرر ألا تحضر الحكومة بحجة الاعتراض على بعض القوانين وبدلا من ذلك كان من الأولى أن تفعّل الحكومة أدواتها الدستورية من خلال مناقشة القانون في الجلسة وأن يبدي وزير المالية رأيه في هذا القانون وفق الدستور واللوائح البرلمانية، أما مسألة مقاطعة الجلسات فهو عمل غير ديموقراطي ومناف للمادة 50 من الدستور الكويتي التي تنص على فصل السلطات، فمن غير المعقول أن ينتظر 50 نائبا في مجلس الأمة حضور وزير واحد فقط حتى تنعقد الجلسة! وهناك بعض الآراء القانونية ترى بجواز انعقاد الجلسات حتى إذا لم تحضر الحكومة، وكانت هنالك مطالبات من النواب لرئيس المجلس حول هذا الأمر حتى في مجلس 2020 كانت هنالك مطالبات وصلت إلى حد غير مألوف من الاحتجاجات في انعقاد الجلسات، وفي النهاية القرار يعود إلى رئيس البرلمان وهذه الأزمة أوجدت حالة من الإحباط والملل السياسي لدى الناخبين خوفا من تكرار سيناريو تعليق الجلسات أو الإبطال أو الحل للمجالس المقبلة، وعندما عملنا استفتاء في قروب «الواتساب» يضم 100 مشترك وتم سؤالهم عن جدية المشاركة أعلن 50 مشتركا عدم مشاركتهم في العملية الانتخابية للأسف.



وفي هذا السياق، يقال إنه سيكون هناك مرسوم ضرورة سيصدر قبل الانتخابات بحيث يكون هناك مجال واسع لمن يود الطعن في مرسوم الحل لمجلس 2020 وتعديل على قانون المحكمة الدستورية ويتم البت في الطعون قبل يوم الانتخابات حتى نحمي المجلس من الإبطال.



هل هناك ملفات تبنيتها في المجلس المبطل وما زلت ستحملها في المجلس المقبل؟



٭ هناك ملف سياسي شامل ساهم في مجموعة من النواب وهو الحوار الوطني والذي أشرف على وضع هذا الحوار نخبة من الأكاديميين عددهم 100 تقريبا، حيث قاموا بإعداده وتقديمه كمقترح للحكومة وهذا البرنامج يشمل العديد من الملفات العالقة كالصحة والإسكان والتعليم والإصلاح السياسي والاقتصادي، ومن أبرز من تبنوا هذا الحوار هم د.حسن جوهر وكتلته البرلمانية في مجلس 2020 واستمروا في تبنيه حتى مجلس 2022 المبطل وشاركتهم في دعم هذا المشروع لأننا في النهاية سنقف مع أي مشروع أو قانون يصب في المصلحة العامة وما نحتاج اليه للأمانة حتى ننجز هذه المشاريع الإصلاحية هو الاستقرار السياسي وأن يكمل المجلس التشريعي مدته الطبيعية لكي يسعفنا الوقت.



هل كانت الحكومة جادة في إيجاد حلول للقضايا التي تلامس المواطنين؟



٭ للأمانة حكومة مجلس 2022 التزمت بوضع برنامج عملها في الوقت المنصوص عليه، لكن عندما تمت دراسة الميزانية من قبل المختصين رأينا عدم وجود ربط بين ميزانية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ وبرنامج عمل الحكومة، فمن الواجب أن تكون الميزانية على ضوء البرنامج الحكومي، وهذا يعني أنه مجرد برنامج نظري وليس عمليا، لذلك نأمل من الحكومة القادمة أن يكون لديها برنامج عمل واضح ومتسق مع الميزانية الجديدة حتى نشعر بوجود جدية في تطبيق البرنامج الحكومي على أرض الواقع، والأمر الآخر يجب أن يكون هناك توافق ما بين المجلس القادم والحكومة حتى نضع خارطة الطريق بشكل جدي وصحيح، فالتعاون مطلوب لتحقيق الإنجازات كما نص الدستور الكويتي.



لماذا نرى دائما التركيز على منصب رئاسة المجلس في الندوات الانتخابية؟



٭ الصراع على منصب رئاسة المجلس منذ سنوات وليس وليد اللحظة وهو الذي بدوره صنع هذا الزخم السياسي، وكما نرى في الساحة السياسية هناك مجموعتان سياسيتان يتنافسان على رئاسة المجلس من خلال دعم مرشحيهم للفوز في هذا الانتخابات ناهيك عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لكل الأطراف.



من سيخوض انتخابات 2023 من كتلة التآلف الإسلامي الوطني؟



٭ التآلف الإسلامي الوطني أعلن عن 3 مرشحين في الدائرة الخامسة المرشح هاني شمس والدائرة الثالثة م.عبدالله غضنفر وأنا مرشح في الدائرة الأولى وفي الانتخابات السابقة كان معنا النائب السابق د.خليل أبل ولكن ارتأى أن يأخذ استراحة محارب.



لمن سيكون صوت كتلة التآلف الإسلامي الوطني في انتخابات رئاسة المجلس؟



٭ حتى الآن لم يعلن أحمد السعدون أو مرزوق الغانم ترشحهما لمنصب رئيس مجلس الأمة وإذا وفقنا في الوصول إلى قبة البرلمان وتم إعلان الراغبين في ترشحهم لمنصب رئيس مجلس الأمة سنتباحث مع الإخوة في كتلة التآلف الإسلامي الوطني عن خياراتنا وهدفنا وشعارنا في الكتلة هو الاستقرار السياسي وهو من أهم الأولويات لأنه يعد العتبة الأولى للإصلاح الاقتصادي والسياسي.



ما رؤيتك الاقتصادية في المجلس المقبل؟



٭ لا شك أن هناك تضخما في الميزانية بنحو 23 مليار دينار يصرف على الرواتب وغيرها من احتياجات الدولة وبالكاد تستطيع الميزانية استيعاب هذه الأمور والسبب وراء ذلك يعود إلى أن الدولة تعتمد على مصدر إيرادات واحد فقط وهي الإيرادات النفطية، ما يتوجب علينا إيجاد مصادر دخل جديدة لنواكب التطورات والتحديات الاقتصادية التي نواجهها محليا ودوليا، ويجب على الحكومة الاستفادة من صندوق الاحتياطي العام للأجيال القادمة من خلال الاستثمارات التي تملكها الدولة والتي تقدر بـ 700 مليار دولار تقريبا وتكمن الاستفادة كذلك باجتزاء نسبة معينة من أرباح الاستثمارات الخارجية واستثمارها بأصول رأس مالية داخل الدولة لخلق عائد جديد وتوفير وفرص عمل جديدة لنجتاز التحدي القادم للبطالة وازدياد فترة الانتظار للشباب الكويتي للحصول على وظيفة.



ما الحل مع غلاء المعيشة وتضخم الأسعار الذي أثقل كاهل المواطنين؟



٭ لا شك أن معدلات التضخم في ارتفاع بجميع دول العالم ورأينا ما حدث لعدة بنوك كبيرة أفلست في الولايات المتحدة الأميركية ولا شك أن علاج التضخم فنيا يكون من خلال البنك المركزي والتضخم العالمي جاء نتيجة جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية ناهيك عن أن أوكرانيا تمتلك أكبر مخزن للقمح حيث ارتفعت أسعار المنتجات بعد الحرب وناقلات البضائع البحرية رفعت أسعار الشحن البحري، ما أدى إلى انعكاس التضخم لدينا في الدولة، من جانب آخر لا تزال رواتب المواطنين ثابتة، وعلى هذا النطاق تقدمت بمقترح في المجلس السابق المبطل ينص على رفع بدل غلاء المعيشة من 120 إلى 300 دينار وهذا الأمر ليس لدغدغة مشاعر الناخبين بل أمر استحقاقي لكل مواطن، حيث إنه خلال 10 سنوات هناك ارتفاع في معدلات التضخم بنحو 3% سنويا، ما يعني أن رواتب الموظفين والمتقاعدين باتت تتآكل، وقد عملت على دراسة منذ عام ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠١٢ في بداية مسيرتي الانتخابية وتتمحور الدراسة أن نربط معدلات التضخم السنوية مع الرواتب الموظفين، حيث لو تم العمل به في عام ٢٠٠٢ وكان متوسط الراتب المربوط مع التضخم بنحو ١٠٠٠ دينار سيكون الراتب في ٢٠١٢ نحو ١٤٠٠ دينار، لكن مع ثبوت الرواتب للأسف سيعاني المواطنون مع ارتفاع غلاء المعيشة لعدم مواكبة الراتب بمعدلات التضخم وهذا الأمر تم العمل به في كندا، حيث قاموا بأخذ 50% من معدل التضخم وهذا الموضوع لا يحتاج إلى قانون، فنحن لدينا جهة معنية بهذا الأمر وهي الإدارة المركزية للإحصاء التي ترصد ما يقارب ٣٠٠ خدمة وسلعة شهريا، والمتقاعد هو المتضرر الأكبر من ارتفاع معدلات التضخم.



بالحديث عن تنويع مصادر الدخل، لماذا لا نرى اهتماما بالجانب السياحي للدولة أسوة بالدول المجاورة؟



٭ في مجلس 2022 كان بند المشاريع السياحية من ضمن الأولويات والدليل على جدية المجلس أنشأ لجنة برلمانية مؤقتة للسياحة وكان هناك الكثير من الاقتراحات داخل اللجنة وبدأ العمل عليها لكن الإبطال حال دون الإنجاز، وبإذن الله سيكون هناك استئناف للعمل على هذا البند في المجلس القادم.



في مجلس ٢٠٢٠ تم إلغاء قانون المطور العقاري، ما الحل للملف الإسكاني برأيك؟



٭ تم إعداد قانون جديد للمطور العقاري في مجلس 2022 وتم العديل عليه من قبل اللجنة الإسكانية وتمت إضافة قانون التمويل العقاري وتتمحور فكرة المطور العقاري حول إشراك القطاع الخاص في بناء المدن السكنية، حيث يتميز القطاع الخاص وأقصد الشركات العقارية بأنها لا تعاني من البيروقراطية، كما هو الحاصل في العمل الحكومي، فبالتالي تكون هناك سرعة في إنجاز المشاريع وعادة تكون لدى الشركات الخاصة دقة وجودة أفضل، ناهيك عن أن التكاليف تكون أقل من تكاليف الحكومة، ولا شك أن قانون المطور العقاري لا يمثل الحل الوحيد للمشكلة الإسكانية بل يحتاج إلى حزمة من القوانين الأخرى كتوفير الأراضي، وهنا تكمن المشكلة الرئيسية، فالسبب الحقيقي لارتفاع أسعار العقار نتيجة عدم توافر الأراضي، وذلك لأن الأراضي محتكرة لدى الدولة، فمن الواجب أن تقوم الحكومة بطرح بعض الأراضي السكنية والاستثمارية في السوق، ناهيك عن أن أكبر تاجر للعقار في الكويت هي الحكومة.



مشكلة الشوارع المتهالكة والحصى المتطاير ما زال يعاني منها المواطنون، فهل أنت مؤيد لإلغاء هيئة الطرق؟



٭ نعم مؤيد، ولا شك أن هذه الهيئات أنشئت للترضيات السياسية لتوزيع المحسوبيات للمناصب الإدارية والقيادية في هذه الهيئات للتمتع بالرواتب الخيالية ولم تأت هذه الهيئات بأي حلول مجدية، بل أصبح العمل معقدا وزادت الأعباء المالية والأعمال البيروقراطية على الدولة، فلو عدنا للسابق لوجدنا أن وزارة الأشغال هي من كانت تقوم بعمل وصيانة الشارع ومن ثم نرى القيادات والموظفين في هذه الوزارة تم ندبهم إلى هيئة الطرق، ونتمنى أن يتم إلغاء باقي الهيئات وإعادتها إلى الوزارة الأم.



ما الذي دفع الحكومة للاجتماع مع الشركات الأجنبية من أجل صيانة الشوارع؟



٭ للأمانة كان من المعيب جدا أن تجتمع وزيرة الأشغال مع سفراء الدول لتطلب حلولا لإصلاح شوارع الكويت، ولا شك أن الحلول موجودة والتعاقد المباشر متاح حسب قانون المناقصات ولا داعي للاجتماع مع السفارات، وأذكر في أكتوبر الماضي عند بداية مجلس 2022 اتصلت بالوكيل المساعد للصيانة في وزارة الأشغال واستفسرت عن صيانة الشوارع، فأجاب بأنهم بصدد إبرام 10 عقود بقيمة 115 مليون دينار لصيانة جميع شوارع الدولة، فطلبت من الوكيل أن يبعث إلي بهذه العقود، وسألت عن سبب التأخير فأفاد بأن التأخير جاء من قبل وزارة المالية التي رفضت صرف المبلغ المتفق عليه في العقود، لذلك من الواجب على الحكومة أن يعملوا بروح الفريق، فمن غير المعقول ألا يكون هناك تنسيق بين وزير المالية ووزير الأشغال.



ما رسالتك للناخبين؟



٭ أحث جميع الناخبين في كل الدوائر على التحلي بالروح الإيجابية والتفاؤل والمشاركة في انتخاب من يرونه الأصلح وعلى القدر الكافي لتحمل المسؤولية، ويجب عدم الالتفات للمحبطين الذين يدعون إلى عدم المشاركة، فالمقاطعة في عام 2012 لم تأت بنتيجة، والمجلس قائم سواء كانت هناك مقاطعة أم لا، فالأجدر أن يختار الناخب من يمثل أفكاره والذي يدافع عن مكتسباته.