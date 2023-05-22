أظهرت دراسة جديدة أن البالغين الذين لديهم تراكم مرتفع للدهون في عضلاتهم، والمعروف باسم تنكس العضل الشحمي، هم أكثر عرضة لخطر الأحداث الضارة الرئيسية والموت. ووفقا للدراسة، فإن تخزين الدهون في عضلاتك يمكن أن يزيد من خطر الموت المبكر بنسبة 15.5%.



وحددت العديد من الدراسات زيادة الوزن كعامل خطر لمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، تتراوح من مرض السكري إلى السكتة الدماغية والكوليسترول إلى جميع أسباب الوفاة. وإحدى الطرق التي يستخدمها الأطباء لتقدير نسبة الدهون في الجسم لدى المرضى هي مؤشر كتلة الجسم (BMI). ومع ذلك، فقد اقترحت دراسة جديدة أن هذه العلامة ليست الوحيدة التي يمكن أن تشير إلى خطر الموت المبكر.



ووجد الباحثون أن تخزين الدهون في منطقة مختلفة غير البطن يمكن أن يشكل أيضا خطرا. وتشير النتائج إلى أن حمل كميات كبيرة من الدهون في عضلاتك قد يكون أكثر خطورة. ووفقا للدراسة، فإن أولئك الذين يكدسون الدهون في هذه المنطقة هم أكثر عرضة للوفاة المبكرة بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم ذوي البطن الكبير أو «مافن توب» (مصطلح يستخدم عادة لوصف دهون الجسم الممتدة أفقيا فوق حواف الخصر).



واستخدم فريق البحث الذكاء الاصطناعي، أو التعلم الآلي، لاستخراج مقاييس تكوين الجسم من الأشعة المقطعية للبطن على البالغين الذين لا تظهر عليهم أعراض والذين خضعوا للفحص الروتيني لسرطان الأمعاء بين عامي 2004 و2016.



وقال المؤلف الرئيسي د.ماكسيم ناشيت: «حتى الآن، لا يزال التصوير الطبي باستخدام التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي هو المعيار الذهبي لتقييم تنكس العضل الشحمي».



المصدر: «إكسبريس»