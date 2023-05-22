أعيدت نحو 100امرأة وطفل إلى طاجيكستان من سورية، بعد أن انضم مئات من الطاجيكيين إلى تنظيمات متطرفة فيها، وفق ما أفادت سلطات هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.



وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الطاجيكية لفرانس برس «أعدنا 104 من مواطنينا ـ 31 امرأة و73 طفلا - فضلا عن خمسة رعايا من كازاخستان ـ أم وأطفالها الأربعة ـ بناء على طلب السلطات الكازاخستانية».



كان الأطفال والنساء معتقلين في معسكرات اعتقال تديرها قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية شمال شرق سورية، وتضم الآلاف بينهم من يعتقد أنهم عائلات مقاتلين متطرفين. وتنتقد منظمات غير حكومية شروط العيش فيها. في يوليو 2022 تمت إعادة 146 امرأة وطفلا طاجيكيا في عملية مماثلة.



وكان قد انضم الآلاف من الجمهوريات السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى، إلى تنظيمات مسلحة في سورية والعراق منها تنظيم «داعش».



ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، كان أكثر من 41 ألف مواطن أجنبي غالبيتهم دون سن 12 عاما لايزالون محتجزين في 2022 في مخيمات وسجون شمال شرق سورية للاشتباه في ارتباطهم بمسلحي داعش.