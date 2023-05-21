منصور السلطان

تاكيدا لما اشارت اليه «الأنباء» صباح اليوم على موقعها الالكتروني، اعلنت وزارة الداخلية في بيان لها ان رجال المكافحة وبالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل وجهوا ضربات قاسية لتجار ومروجي المواد المخدرة بإحباط عملية تهريب تقدر بـ(120) كيلو من مادة الحشيش المخدرة وكيلو من مادة الأفيون المخدرة كانت بحوزة (3) أشخاص عن طريق البحر.

‏وذكرت في بيان صادر عنها قبل قليل انه جارٍ احالة المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لإحالتهم لنيابة المخدرات.