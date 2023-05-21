مريم بندق

أوضح مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء عيد راشد العويهان لمركز التواصل الحكومي أن البصمة البيومترية تخدم الجوانب الأمنية من جميع النواحي ، فهي تخدم جهاز الأمن في تحقيق هوية أي شخص في حالة ارتكابه جريمة أو كان مختفيا عن الأنظار او مطلوبا لجهات أمنية.

ووصف المميزات الأمنية للبصمة البيومترية بأنها "عالية الجودة" تؤخذ بطريقة علمية تتحول إلى أدلة رقمية يمكن من خلالها قراءة شخصية المتهم ، كذلك تخدم المواطنين والمقيمين اثناء دخولهم وخروجهم من الأماكن العامة .

وردا على سؤال هل البصمة إلزامية، أجاب : في الوقت الحالي البصمة البيومترية ليست إلزامية على الجميع ، ولكن ستؤخذ من جميع المواطنين والمقيمين على مراحل.

وبشأن مدة عمل البصمة، رد قائلا : مدة عمل البصمة للشخص الطبيعي الخالي من العيوب دقيقة إلى دقيقة ونصف.

وحول العمر المشمول بعمل البصمة، أجاب: تؤخذ من جميع البالغين 18 عاما، لافتا إلى أن أخذ البصمة بشكل شامل لا يحتاج إلى أخذ البصمة عند كل سفر أو وصول إلى البلاد.

ولفت إلى أن أخذ موعد عمل البصمة للكويتيين والمقيمين عن طريق منصة "متي" باستخدام البطاقة المدنية ، والزائرين باستخدام الرقم الموحد المكون من 9 أرقام مشيرا لوجود 4 مراكز لأخذ البصمة تعمل على أكمل وجه منهم مركزان في الشمال والجنوب ، ومركز مشرف ، ومركز في الفروانية لخدمة الكويتيين والمقيمين.