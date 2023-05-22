بشرى شعبان

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن إطلاق خدمة جديدة على تطبيق "سهل" الإلكتروني تتمثل في عرض رقم المساهم في الجمعية التعاونية وذلك من خلال البيانات الموجودة في القائمة الرئيسية للتطبيق.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي استكمالا من الوزارة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطبيق "سهل"، مضيفة انها ستطلق قريبا على نفس التطبيق مجموعة من الخدمات الجديدة.

وأوضحت أن إطلاق مثل هذه الخدمات يصب في مصلحة جميع المواطنين الذين يستخدمون التطبيق ويعزز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات التي يحتاجون إليها ويساهم في تعزيز عملية التحول الرقمي في البلاد.