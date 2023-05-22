أقرت اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية الدليل الإجرائي الخاص بالاحتفالات الوطنية بما يضمن سلامة واحترافية التنظيم لإظهار الوجه الحضاري لدولة الكويت وفقا لدرجات الكفاءة والفعالية وذلك في فبراير 2024.

وقال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية عبدالرحمن المطيري في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، إن الدليل الإجرائي الذي تمت الموافقة عليه يعتبر خطوة مهمة تضمن سلامة وجودة العمل وضمان ظهور الاحتفالات الوطنية في صورة تعكس الوجه الحضاري للكويت في الداخل والخارج ووفق أعلى المعايير في إقامة مثل هذه المناسبات الكبرى.

وأضاف الوزير المطيري أنه تم الاتفاق على العمل في الخطة الموضوعة مع بداية السنة المالية الجديدة لضمان سلامة كل الإجراءات وجودة العمل مؤكدا ضرورة حمل الاحتفالات أفكارا متجددة تسهم في تعزيز وإبراز اللحمة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي الكويتي لتكون معبرة عن عراقة ومعاصرة الكويت وشعبها الوفي لقيادته الرشيدة.

وشدد على ضرورة استثمار الطاقات الشبابية وإشراكها في الخطط وتنظيم الفعاليات وتبني أفكارها ووجهة نظرها وضرورة التنسيق فيما بين الجهات لتوحيد الجهود وتحقيق الإنجازات المرجوة.

وأوضح أنه تم شرح مهام اللجنة وأعضائها وتقسيم فرق العمل إلى فرق مهنية مختلفة تحاكي كل الاختصاصات المتعلقة بالاحتفالية منها فرق ضبط الجودة والدعم التكنولوجي والتعريف بمهام كل فريق والجهة المسؤولة عن كل فعالية.

وذكر الوزير المطيري أنه تم الاتفاق على طبيعة المرافق التي ستتم الاستفادة منها في مختلف محافظات البلاد وسفاراتها في الخارج لإقامة الفعاليات مشيرا إلى أن الأنشطة ستكون مرتبطة بمجالات عدة مهمة منها الترفيهي والاجتماعي والثقافي والرياضي والتعليمي وغيرها.

وقد عقدت اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية برئاسة الوزير المطيري اجتماعها الأول للاحتفالات الخاصة بعام 2024 بحضور أمين سر اللجنة الدائمة رئيس مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح والأعضاء وممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة.