عبدالكريم العبدالله

أطلقت الجمعية الخليجية لأطباء الأسرة والرابطة الكويتية لأطباء العائلة "وثيقة الكويت" لطب الاسرة تحت شعار "طبيب أسرة لكل أسرة"في ختام مؤتمر الكويت الدولي لاطباء العائلة والذي حظي برعاية من وزير الصحة د.أحمد العوضي، ومداخلة من المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية د.أحمد المنظري ومشاركة عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية والخليجية والعربية.

وقال رئيس الجمعية الخليجية لاطباء الاسرة ورئيس رابطة أطباء العائلة الكويتية د.محمد العازمي في تصريح صحافي، إن الوثيقة تضمنت التنسيق مع الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط وجامعة الدول العربية لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تحت مسمى "اللجنة العربية العليا لطب الاسرة" لوضع التشريعات والأنظمة والقوانين وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتمكين هذا التخصص في الأنظمة الصحية

ولفت د.العازمي الى أن الوثيقة ركزت على أولويات العمل في محاور طب الاسرة مثل استدامة تطبيق مفاهيم الجودة وسلامة المرضى وتحسين مراقبة الجودة والممارسات المبنية على البرهان في طب الاسرة ، فضلا عن نسر ثقافة الادارة الصحية الصحيحة مع ضرورة التركيز على الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ذات الجودة والمأمونية من قبل اطباء الاسرة ووضع معايير قياس الأداء ، هذا بالاضافة الى تمكين أطباء الاسرة من القيام بدورهم ومعلمهم الوظيفية ، واعتماد وتأهيل الاعداد الكافية من المتخصصين في طب الأسرة وبقية أعضاء الفريق الصحي كإستراتيجية ذات أولوية قصوى خلال العشر سنوات القادمة وفق برنامج زمني فعال.

ونوه الى أن الوثيقة ركزت أيضا على الريادة وتحسين كفاءة نظم الممارسة المهنية لطب الاسرة وأدائها وحوكمتها، وتقوية تقنية ونظم المعلومات الصحية عموما وطب الاسرة خصوصاً، وتعضيد العمل الصحي المشترك للدراسات والابحاث الابتكارية والابداعية فيما يخص النظم الصحية وطب الاسرة

وافاد د.العازمي بأن الوثيقة تضمنت ايضا الطلب من وزارات الصحة العرب والجهات المتخصصة اجراء المراجعة الشاملة والدقيقة لطب الاسرة بمكوناته المختلفة من احب الوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة للتطبيق الامثل لطب الاسرة ، هذا بالاضافة الى تحسين سلم الترقيات للعاملين في الرعاية الصحية الاولية والعمل على تخصيص حوافز خاصة لهم ، والعمل على بناء قدرات اعضاء الفريق الصحي للرعاية الصحية الاولية والبنى التحتية في مجال الجاهزية والاستجابة للطوارئ والازمات الصحية ضمن النظام الصحي الشامل والمتكامل .

واوضح أن الوثيقة تضمنت ايضا تعزيز العضوية في الجمعيات المتخصصة في طب الاسرة "وطنياً - خليجيا- دولياً" لمزيد من التشبيك المتخصصين في طب الاسرة وتنمية دورهم في حماية صحة الفرد والاسرة والمجتمعات، وحث المؤسسات التعليمية الجامعية وهيئة التخصصات الصحية الوطنية والعربية على انشاء كلية طب الاسرة ، وضرورة البحث عن السبل المبتكرة والابداعية بما فيها تقنية المعلمات ووسائل التواصل الاجتماعي لدعم وتعزيز دور المستفيدين من خدمات وأنشطة الأسرة.

وذكر أن الوثيقة شملت ايضا حث المتخصصين في طب الاسرة على التأهيل الاضافي من خلال برامج بناء الاهتمامات التخصصية في طب programs fpsi ، والاتفاق على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجامعيات الصحية الخليجية في قضايا الرعاية الصحية الاولية وطب الاسرة وتبادل المعلومات والادلة المعيارية والدراسات والعمل على تناغم الجهود وانسجامها مع التوجيهات التطويرية العالمية لطب الاسرة والمساهمة في تطبيق قرارات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية المتعلقة بهذا الخصوص .

والجدير بالذكر أن مؤتمر الكويت لطب العائلة ضم 35 جهة مشاركة بدعوة من رابطة المريت لاطباء العائلة والممارسين العامين ، وشارك فيه 1000 طبيب وطبيبة في تخصص طب الاسرة من الكويت والخليج والوطن العربي والولايات المتحدة الامريكيه.