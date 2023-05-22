بيروت - شهد الكورنيش البحري لمدينة صيدا توتراً كبيراً امس الاحد, إثر حصول تحركات مضادة لبعضها البعض, على خلفية قضية ترتبطُ بـ"تقييد حرية رواد الشاطئ" لاسيما النساء منهم بعدم ارتداء المايوه البحري.

وخلال ساعات الصباح، حضرت مجموعة من أهالي المدينة ترفضُ نزول النساء إلى الشاطئ البحري بـ"المايوه"، فيما حضرت مجموعة أخرى من جمعيات نسائية تطالب باحترام الحريات وعدم تقييدها.

وجاءت هذه التحركات إثر حادثة تعرضت لها سيدة في المدينة قبل أيّام بسبب ارتدائها لباس البحر في صيدا، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً في صيدا وعبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأثناء تنفيذ هذا التحرك، حصل تدافعٌ بين المحتجين ، وسط حضور القوى الأمنية التي عملت على الفصل بينهم وايقاف ثلاث اشخاص على خلفية التدافع والتلاسن وقامت باغلاق مدخل الشاطئ الشعبي.

من جهتها, رفعت بلدية صيدا لافتة كبيرة عند مدخل شاطىء مسبح صيدا الشعبي وقبيل افتتاح الموسم، ذكّرت فيها رواد الشاطىء بمجموعة من الشروط والارشادات، من بينها التقيد باللباس المحتشم ومنع إدخال المشروبات الروحية.

وحملت اللافتة توقيع بلدية صيدا ووزارة الأشغال العامة والنقل وجمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا، وقد دعت روّادَ المسبح الى التقيد بهذه الضوابط والإرشادات العامة المتبعة سنوياً في المسبح الشعبي، مشيرة إلى أنَّ البلدية وشرطتها وإدارة المسبح والجمعية ستسهر على تطبيقها.

بدوره، استنكر وزير السياحة وليد نصار ما يحصل على شاطئ صيدا، وقال في حديث عبر قناة الـ"LBCI": "يجب احترام الثقافات والحريّات ونطمح الوصول الى دولة مدنية والشاطئ ملك عام، وسأقوم باتصالات مع الوزراء من أجل الوصول الى حلّ وأناشد أهالي صيدا للتمثُّل بالأفضل".