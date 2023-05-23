دعا رئيس الوزراء اليوناني المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس، غداة فوز كبير لحزبه في الانتخابات التشريعية، إلى اقتراع جديد سعيا لغالبية مطلقة تمكن معسكره السياسي من تولي الحكم منفردا في الحكومة.



وقال ميتسوتاكيس خلال اجتماع مع رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو أمس «نتجه نحو انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن»، مشيرا إلى استحالة تشكيل حكومة جديدة في ظل البرلمان الحالي.



وحاز حزب الديموقراطية الجديدة الحاكم منذ أربع سنوات 40.8% من الأصوات، وفق النتائج النهائية، متقدما على حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس والذي حاز 20% من الأصوات، وحل ثالثا حزب باسوك كينال الاشتراكي محققا 11.5% من الأصوات.



ورحب ميتسوتاكيس بالنتائج قائلا إن حزبه المحافظ أحدث «زلزالا سياسيا» بفوزه الكبير في الانتخابات، لكنه فتح المجال أمام إجراء انتخابات جديدة في نهاية يونيو أو مطلع يوليو المقبلين لحصد غالبية مطلقة تمكن معسكره السياسي من تولي الحكم منفردا.



من جهته، دعا تسيبراس مناصريه إلى خوض «صراع انتخابي ثان حاسم».



وينص النظام الانتخابي في اليونان على أن الفائز في هذا الاقتراع الثاني المزمع تنظيمه سيستفيد حينئذ من مكافأة تصل إلى 50 مقعدا تعطيه غالبية مستقرة.



ونال حزب ميتسوتاكيس 145 مقعدا نيابيا من أصل 300، لذلك سيحتاج إلى ستة مقاعد إضافية لنيل الغالبية المطلقة. وفي بلد لا تستند ثقافته السياسية إلى الحل الوسط، استبعد ميتسوتاكيس خلال الحملة الانتخابية تشكيل ائتلاف.



وتعليقا على هذه التطورات، كتبت صحيفة «إفسين» اليسارية عن «الصدمة والتعجب»، وهما شعوران يتشاركهما ناخبو حزب الديموقراطية الجديدة وحزب سيريزا.



من جهتها، أشارت صحيفة «بروتو ثيما» الموالية للحكومة إلى أن الفارق بعشرين نقطة بين الحزبين هو الأكبر منذ عودة الديموقراطية إلى اليونان في العام 1974.



وقالت صحيفة «تا نيا» (يمين وسط) إن اليمين فاز «لأنه لم يكن هناك من يسائله».