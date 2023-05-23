ناهد إمام



عرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، خلال منتدى الاستثمار المصري ـ الصيني الذي عقد بالسفارة المصرية في بكين بحضور السفير عاصم حنفي سفير مصر لدى الصين، مناخ الاستثمار العام في مصر الذي خلق بيئة استثمارية جيدة، لاسيما المنطقة الاقتصادية التي توفر للمستثمرين حوافز مباشرة وغير مباشرة.



وأضافت المنطقة الاقتصادية، في بيان، جاء المنتدى لتقارب الرؤى الاقتصادية بين الجانبين، حيث حضر العديد من المسؤولين بوزارة التجارة الصينية، ووزارة الخارجية، والمجلس الصيني للترويج التجاري، وممثلي أكثر من 60 شركة صينية في قطاعات صناعية مختلفة تضم شركات تصنيع معدات وأجهزة طبية والصناعات الهندسية والغذائية والمنسوجات والوقود الأخضر وتصنيع الماكينات لخطوط الانتاج. وأكد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد نقطة انطلاق الاستثمار نحو السوق المحلية ومختلف الأسواق العالمية اعتمادا على اتفاقيات التجارة الدولية وشبكة طرق قومية عملاقة.



واستعرض جمال الدين أبرز ملامح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تضم 4 مناطق صناعية مؤهلة لاستضافة مختلف أنواع الصناعات بالإضافة إلى 6 موانئ بحرية على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط تشهد الآن العديد من أعمال التطوير لرفع كفاءتها، بالإضافة إلى إطلاق خدمات تموين السفن خلال أيام تمهيدا لتموين السفن بالوقود الأخضر في المستقبل.



وأعرب عن تطلع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمزيد من التعاون مع الاستثمارات الصينية، حيث إن القطاعات المستهدف توطينها تضم 21 قطاعا تمثل العديد من نقاط الالتقاء مع الاستثمارات الصينية، خاصة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها تجربة نجاح مهمة مع مجموعة تيدا ـ مصر التي تضم أكثر من 137 شركة منها مصنع جوشي رابع مصنع في العالم في إنتاج مادة الفايبر جلاس والعديد من مصانع المنسوجات والأجهزة الكهربائية وغيرها.



وتضمن العرض العديد من المعلومات الخاصة بالحوافز الاستثمارية والمزايا التي يحصل عليها المستثمر بالمنطقة الاقتصادية وكذلك المشروعات الحالية خاصة الصينية منها، وعرضها باللغة الصينية مما لاقى استحسان الحضور، ودلل على عمق أواصر التواصل والتعاون بين الجانبين، وأبدى العديد من مسؤولي الشركات إعجابهم بالعرض التقديمي بهذا الشكل، ما يساهم في وصول الرسالة بشكل دقيق وواضح للمستثمر.