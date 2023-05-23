القاهرة ـ هالة عمران



أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توافر كميات كافية من مجمل المتطلبات ذات الصلة بالقطاع الطبي، مشددا على أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء، وأن الدولة مستعدة لتقديم أي محفزات أو تيسيرات لهذا القطاع وغيره من القطاعات، وذلك وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديا، وكذلك لتأمين مختلف الاحتياجات والمتطلبات لمثل هذه القطاعات الحيوية.



جاء ذلك خلال ترؤس د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس اجتماعا، لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، وذلك بحضور د.محمد معيط، وزير المالية، وم.أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ود.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ود.تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، ود.وليد أنور، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود.جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ود.ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.



وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف للاطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، وكذا وجود احتياطي آمن بها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق المستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.



من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه عقد ووزير الصحة والسكان اجتماعا مع ممثلي غرفة صناعة الدواء، وعدد من المسؤولين عن القطاع، ومسؤولي البنك المركزي، لافتا إلى أن هناك لجنة مشكلة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء تتولى متابعة الاحتياجات المختلفة من المستلزمات الطبية والمواد الخام، مؤكدا أنه تم تحديد الأولويات المطلوبة، ويتم التنسيق بهذا الشأن بهدف دفع هذه الصناعة المهمة.



وعرض رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، الاحتياجات اللازمة للقطاع الطبي من خامات ومستلزمات دوائية وخلافه، لعدة أشهر قادمة، بما يسهم في توفير الدواء الآمن الفعال للمواطنين، وكذا الحفاظ على اقتصادات الشركات العاملة في هذا القطاع المهم.



وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أنه يتم التنسيق المستمر مع مسئولي البنك المركزي بهدف توفير التمويل اللازم للخامات الدوائية المطلوبة وخلافه.



كما أشار وكيل أول محافظ البنك المركزي إلى أن توفير الخامات والمستلزمات الطبية يأتي على رأس أجندة الأولويات الإستراتيجية، مستعرضا تفاصيل ما تم اتاحته من تمويل دولاري لهذا القطاع، لتأمين مختلف المتطلبات والاحتياجات من تلك الخامات والمستلزمات الطبية.



وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية أهمية توفير التمويل اللازم لإتاحة الخامات الدوائية، حيث يأتي ذلك في ظل الاهتمام بتعميق التصنيع المحلي، خاصة مع ما تحظى به صناعة الدواء من أهمية استراتيجية.