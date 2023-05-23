

الرياض ـ خالد المصيبيح



هل يُحسم لقب الدوري السعودي اليوم؟.. مباراتان قد تحسم نتيجتهما اليوم لقب الدوري السعودي لمصلحة الاتحاد في حال فوزه على الباطن وخسارة منافسه النصر من الشباب، حيث سيصبح الفارق 6 نقاط لصالحه ودون النظر إلى نتائج الجولتين الأخيرتين، حيث إن الاتحاد متفوق في المواجهات المباشرة مع النصر.



وتبدو فرصة الاتحاد اليوم في الفوز وارده بقوة حيث سيواجه الباطن الأقرب للعودة إلى الدرجة الأولى، إضافة إلى وجود الحافز لدى الاتحاد ووجود اللقاء في ملعبه وبين جماهيره فيما يحتاج الباطن إلى معجزه إذا ما أراد البقاء.



وفي الرياض، يدخل النصر المنافس الوحيد على اللقب اختبارا صعبا عندما يواجه الشباب الذي فقد فرصة المنافسة نهائيا في الجولتين الماضيتين بعد خسارتين لم تكونا في الحسبان من الاتفاق ثم الوحدة وهو ما أطاح بآماله في اللقب وخسارته اليوم ربما تبعده إلى المركز الرابع حيث تفصله نقطة واحدة عن الهلال، حيث سيلعب اليوم العدالة في الأحساء في مباراة هو الأقرب لحسمها فيما ما زال العدالة في وضع غير آمن من تفادي الهبوط، وسيبحث عن نقطة واحدة من أجل الابتعاد عن أقرب منافسيه الخليج.