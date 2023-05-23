القاهرة - سامي عبدالفتاح



أصدرت رابطة الأندية المصرية قرارا بتأجيل مواجهة الأهلي والزمالك في الجولة 31 من الدوري، وذلك نظرا لارتباط الأهلي بخوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد في 11 يونيو، وكذا تأجيل مباراته أمام المصري في الجولة 30 لتعارضها مع ميعاد مباراة الذهاب أمام الفريق المغربي في 4 يونيو.



وأعلنت الرابطة جدول مباريات الجولات 30 و31 و32 وحددت مواعيد 4 مؤجلات للأهلي تبدأ بمواجهة حرس الحدود في 22 يونيو بالجولة 16 وبعدها مع فيوتشر في 2 يوليو بالجولة 24 ثم الإسماعيلي في 5 يوليو بالجولة 18 وأخيرا أمام الاتحاد السكندري في 8 يوليو بالجولة 21.



من ناحية أخرى، تعهد لاعبو بيراميدز على القتال لآخر لحظة في المباريات المقبلة المتبقية من عمر الدوري للحفاظ على المركز الثاني، ما يضمن لهم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.



وكان بيراميدز قد اقتنص فوزا ثمينا وغاليا على حساب المحلة 2-0 أمس الأول، رافعا رصيده إلى 52 نقطة من 26 مباراة ويطارده في ترتيب الجدول كل من فيوتشر بـ 51 نقطة من 27 مباراة يليه الزمالك رابعا.



هذا، وتقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الأسبوع 29، حيث يلتقي أسوان مع البنك الأهلي، كما يستضيف الأهلي فريق إنبي على ستاد القاهرة في الـ 9.30 مساء، وفي التوقيت نفسه تقام مباراة فاركو وسموحة على ستاد برج العرب.



إلى ذلك، كشف رئيس هيئة ستاد القاهرة أن الملعب جاهز لاستضافة القمة القارية في 4 يونيو بالسعة الكاملة كما طلب مجلس إدارة النادي الأهلي، وأنه ينتظر فقط اخطاره بشكل رسمي بعدد الجماهير المسموح بدخولها من الجهات المعنية، مضيفا أنه لم تحدث أي مشكلة من الجماهير في مباراة الأهلي والترجي الأخيرة، مما يدل على أن الجمهور لديه رغبة قوية في العودة للمدرجات.