ضمن وفد يمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من الحكومة وأصحاب العمل والعمال بالكويت، تشارك غرفة التجارة والصناعة في الدورة (49) لمؤتمر العمل العربي والذي تنظمه منظمة العمل العربية بالفترة من 22 إلى 29 مايو الجاري في القاهرة، ويمثل الغرفة وفدا يضم: رباح الرباح مدير عام الغرفة، وحمد العمر نائب المدير العام، وأحمد العمر رئيس قسم في إدارة الشؤون الإدارية.



ويتناول المؤتمر هذا العام مناقشة عدد من القضايا التي تلامس الواقع وتواكب العصر وتعكس تحولات سوق العمل، ومن هذه القضايا: الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل، سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل التحول الرقمي، ومستقبل الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية.



كذلك يشهد المؤتمر في دورته الحالية مناقشة أولى بشأن إصدار أداة معيارية حول «الأنماط الجديدة للعمل» وتعديل اتفاقية العمل العربية رقم (9) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني.



وعشية اليوم الأول من المؤتمر، عقدت اللجنة الدائمة لشؤون العمل التابعة لاتحاد الغرف العربية اجتماعها (39) يوم الأحد الماضي، وذلك لتنسيق رؤى وملاحظات القطاع الخاص العربي حول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر العمل العربي.