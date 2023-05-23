في إطار التعاون بين المؤسسات الحكومية، نظم جهاز حماية المنافسة بالتعاون مع هيئة أسواق المال برنامجا تدريبيا بعنوان (إجراءات الضبطية القضائية) لمنتسبي الجهاز، وذلك على مدار يومي الأحد والإثنين الماضيين، حيث قدم الدورة د.ابراهيم الثويني رئيس قطاع الشؤون القانونية، وعمر محمود مدير إدارة التحقيق.



وأوضح الجهاز في بيان صحافي، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي دعما من الجهاز وحرصا منه على تطبيق القانون لتعزيز دوره في حماية الأسواق من الممارسات التي تضر السوق والعاملين فيه، وذلك في سبيل تحقيق أهدافه وتحقيقا لشعار الجهاز نحو أسواق عادلة.