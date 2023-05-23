نظم مركز وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية البرنامج التدريبي «التغطية الإعلامية للأزمات والأحداث» ويستمر إلى 25 الجاري.



ويهدف البرنامج، الذي يقدمه المستشار والمدرب الإعلامي محمد السليم، إلى تدريب المشاركين على مهارات إعداد التغطيات الصحافية في أوقات الأزمات والأخبار العاجلة وإعداد التقارير الخاصة بالأحداث المهمة مثل الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية وغيرها.



وفضلا عن ذلك، يهدف البرنامج إلى تدريب المشاركين على مهارات التعامل الميداني مع الصعوبات التي ترافق هذه الأحداث والأزمات وكيفية تقييم المخاطر إضافة إلى تقديم تغطية إعلامية متوازنة ودقيقة وبعيدة عن الإشاعات.



يذكر أن مركز «كونا» للقدرات الإعلامية يعنى بزيادة مهارات العمل الصحافي المهني والارتقاء بالمحتوى الإعلامي والتقريب بين النظرية والتطبيق بمجال كتابة المواد الإعلامية. وقد أسس المركز في ديسمبر 1995، ويعتبر من أعرق مراكز التدريب الإعلامية، حيث قدم المئات من برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة.