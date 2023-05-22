بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنهما سموه خالص تهانيه بنجاح وصول رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وزميلته ريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية.



وأشاد سموه بهذا الإنجاز السعودي البارز الذي حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال الفضاء، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.