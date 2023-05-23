قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن بلاده مستعدة للاعتراف بأن منطقة ناجورنو قرة باغ جزء من دولة أذربيجان المجاورة إذا ضمنت الأخيرة أمن السكان من أصل أرمني، مشيرا إلى إنه يجب مناقشة هذه القضية في محادثات بين البلدين.



ومنطقة ناجورنو قرة باغ مصدر صراع بين أرمينيا وأذربيجان منذ السنوات التي سبقت انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 وبين طائفة الأرمن والأذريين منذ أكثر من قرن.



وقد استولت أذربيجان عام 2020 على المناطق التي كان يسيطر عليها الأرمن داخل المنطقة الجبلية وحولها. وتغلق بشكل دوري منذ ذلك الحين الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بالمنطقة الجبلية الذي تعتمد عليه المنطقة في الحصول على الدعم المالي والعسكري.



وقال باشينيان في مؤتمر صحافي «الأراضي الأذربيجانية، التي تبلغ مساحتها 86600 كيلومتر مربع، تشمل ناجورنو قرة باغ».



وتابع «إذا فهمنا بعضنا البعض بشكل صحيح، فستعترف أرمينيا حينها بوحدة أراضي أذربيجان ضمن الحدود المرسومة، و(تعترف) باكو بوحدة أراضي أرمينيا التي تبلغ مساحتها 29800 كيلومتر مربع».



ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن رئيس وزراء أرمينيا قوله «لاتزال أرمينيا ملتزمة بأجندة السلام في المنطقة. ونتمنى أن نصل في المستقبل القريب إلى اتفاق على نص معاهدة سلام وأن نكون قادرين على التوقيع عليها».



من جهة اخرى، لوح رئيس الوزراء الأرميني باحتمال انسحاب بلاده من حلف عسكري تقوده موسكو، في وقت تتهم يريفان روسيا بعدم دعمها في النزاع مع أذربيجان.



وقال باشينيان «لا أستبعد أن تتخذ أرمينيا قرار الانسحاب من منظمة المعاهدة الأمنية الجماعية» في حال فشلت في الوفاء بتعهداتها.



واضاف «باشرنا بحث المسائل الأمنية مع شركائنا الغربيين لأننا نرى أن النظام الأمني في المنطقة لا يأتي بنتيجة».



وصدر هذا الموقف قبل بضعة أيام من مفاوضات مقررة بين باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف الخميس المقبل برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.



في المقابل، أكد المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف للصحافيين أن روسيا «ستواصل الحوار مع أصدقائها الأرمن» بما ذلك حول «مشاركتهم في أنشطة منظمة المعاهدة الأمنية الجماعية».