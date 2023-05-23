أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تغيير مسماها الرسمي إلى «وزارة الخارجية»، وذلك بموجب القانون الاتحادي 3 لعام 2023 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي.



وقالت وكالة انباء الإمارات ارسمية «وام» في بيان ان القانون يتضمن استبدال عبارة «وزارة الخارجية والتعاون الدولي» بعبارة «وزارة الخارجية»، وعبارة «وزير الخارجية والتعاون الدولي» بعبارة «وزير الخارجية»، وذلك أينما وردتا في عنوان أو نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي أي تشريع آخر.