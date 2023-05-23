حلقت أسعار الدهانات في غالبية المحافظات السورية إلى أعلى مستوياتها، لدرجة بات دهان (صبغ) المنزل رفاهية لا يفكر فيها الكثير من السوريين الباحثين عن لقمة عيشهم وعيش اولادهم قبل اي شيء، في ظل الأزمة الاقتصادية التي طالت كل مناحي الحياة.



وارتفعت أسعار الدهانات بشكل ملحوظ مقارنة مع أسعار العام الماضي، إذ سجلت 186 ألف ليرة لغالون الدهان 4 كيلوات (زياتي) بعد أن كان العام الماضي بنحو 150 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع تصل لـ 7%، وفق موقع «أثر برس» المحلي.



وأشار الموقع إلى أن أسعار الدهان وورق الجدران تختلف من شركة إلى أخرى، بحسب النوعية والجودة أيضا.



وبلغ سعر غالون الدهان الزياتي 110.500 ليرة بعد أن كان العام الماضي بين 80 و90 ألفا حسب الجودة، أما الدهان الزياتي نوع ثان سجل 100 ألف ليرة وبالسلعة نفسها.



ونقل الموقع عن إحدى شركات الدهان أنه «قبل البدء بدهان أي منزل يجب الكشف عليه فقد يحتاج دهان أكثر من مرة هذا يعني شراء الكمية (دبل) وبتقدير تقريبي يحتاج دهان أي منزل اليوم مساحته 80 90 مترا إلى دهان بقيمة 3 ملايين من دون أجرة الدهان الذي يتقاضى على كل متر دهان 5000 أو 6000 ليرة».



وفيما يخص ورق الجدران، فقد أكدت إحدى الشركات المنتجة لهذه المادة أن الأسعار ارتفعت عن العام الماضي بشكل واضح.



ووصف صاحب الشركة، ومقرها دمشق، أن بعضهم يفضل ورق الجدران على اعتباره أنظف من الدهان، إذ سجلت الأسعار 13 ألفا لكل طبق، وكل طبق يغطي نصف متر من الجدران، وأجرة تركيب الطبق 4000 ليرة أي تصبح تكلفته 17 ألفا مع تركيبه جاهز.



وبين صاحب الشركة أن أنواع ورق الجدران واحدة، لكن الألوان تختلف، والمقصود ـ بحسب صاحب الشركة ـ أن المادة التي تصنع منها أوراق الجدران واحدة إلا أن الأشخاص قد يرغبون بشراء ألوان شركة كونها تكون بجودة أفضل أو زاهية مثلا عن شركة أخرى.



وعن الإقبال على شراء ورق الجدران، فقد أكد أن «الإقبال ضعيف وإن وجد فهو مقتصر على تحضير غرف الأطفال على اعتبار أن الأهل يرغبون بتزيين غرف أولادهم بورق الجدران».