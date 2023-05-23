

أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: فهد مبارك مطلق العازمي، محمد ضيدان فهاد الحزام، هليل صنت هليل الحربي، آلاء محمد صلاح عوض الله، هشام جمعة محمد الكندري، غالية ثامر عبدالله الربيعان، طارق عبدالمحسن المخيزيم، نور عيد مبارك العدواني، خالد ناصر حسن الكندري، هالة إبراهيم محمد خضر.



وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.