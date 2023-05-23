أكدت شركة وثاق للتأمين التكافلي أنها من شركات التأمين القليلة التي قدمت بالفعل بياناتها المالية للربع الأول من العام 2023، وفق المعيار المالي الدولي (17)، وذلك التزاما منها بالقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة فواز المزروعي، في تصريح صحافي، إن «وثاق» حريصة على الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالمعيار المالي الدولي (17)، ورفع درجة الشفافية بما يتماشى مع المعيار الجديد، بالإضافة إلى تزويد مستخدمي البيانات المالية بالمعلومات التي يطلبونها لتقويم أثر عقود التأمين على المركز المالي للشركة وأدائها المالي.



وأضاف أن المتطلبات الجديدة للمعيار (17) تعكس الشفافية في وصف عقود التأمين، ودقة الاعتراف والقياس لعقود التأمين، بالإضافة إلى الافصاحات المصاحبة، والتي تتطلب وصفا دقيقا وواضحا حول عقود التأمين، وهو ما التزمت به «وثاق» في تقديم بياناتها.



وأشار المزروعي إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه شركات التأمين في تطبيق المعيار الدولي (17)، إذ يجب الاستعانة بنظم آلية لإدارة عقود التأمين وتصنيفها وفقا لمتطلبات المعيار، وإجراء احتساب المخاطر لها، وهذا ما قامت «وثاق» بإنجازه.



ولفت إلى أنه من التحديات كذلك ضرورة توافر خبير اكتواري لدى شركات التأمين عند تطبيقه، لإجراء المهام الاكتوارية المتعلقة بالقياس لعقود التأمين التي تبلغ مدتها أقل من سنة أو أكثر، بالإضافة إلى تصنيف عقود التأمين لكل خدمة تأمينية.



وأكد المزروعي أن «وثاق» بذلت الجهود طوال الفترة الماضية لتجاوز تلك التحديات بشكل متواز، للوصول إلى النتيجة المرجوة وهي الالتزام بتطبيق كافة متطلبات المعيار الدولي المالي (17)، لافتا في الوقت ذاته إلى حرص الشركة على اتباع استراتيجية وسياسة اكتتاب مدروسة ومتزنة لتقليل المخاطر وبما يضمن نمو أعمالها وحفظ حقوق المساهمين.