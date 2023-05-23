

أقامت شركة مركز بهبهاني للإطارات ـ بيريللي، ورشة تدريب على المنتجات لشركائها وموزعيها، وذلك في عدد من مراكز الخدمة لوكلاء السيارات سعيا إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في منتجاتها ومواكبة التغيرات التكنولوجية في المجال. وقد شارك في التدريب عدد من شركائها الاستراتيجيين في مجال السيارات مثل: بورشه، جي أم سي، فولفو، أودي ولامبورجيني، بالإضافة إلى ممثلين عن الموزعين والوكلاء المعتمدين. وقاد الجلسة مدير التدريب العالمي في بيريللي، أنتوني جوهانسن ورعد حداد اللذان وصلا إلى الكويت قادمين من إيطاليا ودبي خصيصا للمشاركة في الحدث، حيث طرح أنتوني آخر مواصفات المنتجات وقدم تدريبا مفصلا حولها للمشاركين كما شرح أحدث استراتيجيات ومنتجات الشركة وتوجهاتها بما يحاكي تطلعات السوق والتغيرات المتسارعة.



من جهة ثانية، تواصل شركة مركز بهبهاني للاطارات ـ بيريللي تقديمها أفضل العروض على منتجاتها والتي تجعلها أقرب إلى عملائها في الكويت وكان آخرها إطلاقها عرضا مضاعفا ومميزا يهدف إلى مكافأة العملاء عند شرائهم الإطارات عبر خصم بنسبة 25% وقسيمة شرائية من الشايع بقيمة تصل إلى 50 دينارا، وقد شهدت هذه الحملة نجاحا كبيرا انعكس إقبالا واسعا على المنتجات ونموا في المبيعات.