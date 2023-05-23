

القاهرة ـ هناء السيد



كرّم وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، بتسليمه نجمة الاستحقاق والتميز من وسام دولة فلسطين، تثمينا لجهوده لخدمة الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله وتقديرا وتكريما لدوره المتميز في دعم قضايا قطاعات العمل العربي والدور المتميز وعمله الدؤوب والمتواصل لخدمة مجتمع العمل.



جاء ذلك على هامش الدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي، والتي انطلقت أعمالها في القاهرة أمس، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبرئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، استنادا إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي.



وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، قال المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري «إن الدول العربية تقف أمام تحول جذري ومتسارع في عالم العمل أحدثته ثورة الذكاء الاصطناعي»، مشددا على ضرورة استغلال الثورة الرقمية بما يناسب واقع الدول العربية.



وذكر «أن ثورة الذكاء الاصطناعي باتت ترسم مستقبل فرص العمل وطبيعة المهن الجديدة عالميا لتحمل في طياتها تهديدات بإلغاء وظائف واستحداث أخرى».