قال مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين إن أعمال (الجمعية العامة للصحة العالمية) هذا العام تكتسي أهمية خاصة نظرا لتزامنها مع اليوبيل الماسي للمنظمة والذكرى الـ60 لانضمام الكويت الى الأمم المتحدة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الهين لـ«كونا» على هامش ترؤسه وفد الكويت أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للصحة العالمية في جنيف في الفترة ما بين الـ21 والـ30 من مايو الجاري.



واضاف السفير الهين «وبينما نستذكر هاتين المناسبتين فإننا نستذكر ايضا العلاقات الوثيقة والمتميزة بين الكويت والمنظمة مثلما هو الحال مع بقية المنظمات الأممية الأخرى».



ولفت الى ان التعاون المشترك بين الكويت ومنظمة الصحة العالمية يسير في محورين احدهما يختص بالشؤون الصحية في الدولة موضحا انه يتعلق بعلاقات تعززها شراكة يحرص فيها الجانبان على تبادل المعلومات والوقوف على آخر معايير الصحة العالمية لتطبيقها في البلاد.



وفيما يتعلق بالمحور الثاني ذكر السفير الهين انه يختص بالتعاون في الملفات الاقليمية والدولية لاسيما دعم الكويت للبرامج الصحية التي تشرف عليها المنظمة في مناطق الأزمات أينما كانت مشيرا الى انه على سبيل المثال تدعم الكويت مشروعات المنظمة لتوفير الرعاية الصحية لمئات الآلاف من اللاجئين والنازحين وتوفير الخدمات الصحية لضحايا الكوارث الانسانية والطبيعية.



واكد حرص الكويت على دعم مشروع قرار معروض أمام الجمعية العامة للمنظمة بخصوص الحالة الصحية في الأراضي العربية التي تحتلها اسرائيل.