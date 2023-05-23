تفعيلا لبرنامج تبادل الزيارات الثنائية العملية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، زار الكويت وفد قضائي من سلطنة عمان تكون من قاضي المحكمة العليا سعيد بن سالم الحديدي، وقاضي المحكمة العليا عامر بن سليمان المحرزي، وقاضي محكمة الاستئناف د.سعيد بن مصبح الغريبي، وقاضي محكمة ابتدائية ثاني ناصر بن سعيد جعبوب، ورئيس قسم الاتفاقات الدولية عامر بن راشد المسكري، بالإضافة الى ممثل من الأمانة العامة لمجلس التعاون. ورافق الوفد رئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز المستشار عويد الثويمر الذي نقل لهم تحية وتقدير واعتزاز رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة نائب رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي، وقد استهل الوفد زيارته بلقاء المستشار محمد أبوصليب رئيس محكمة الاستئناف والمستشار يونس الياسين نائب رئيس المحكمة، وتم تبادل الأحاديث والمعلومات حول الأنظمة القضائية في البلدين، واستعراض التجربة الكويتية، ثم قام الوفد بعد ذلك بلقاء المستشار عبداللطيف الثنيان رئيس المحكمة الكلية، وتم الاستماع منه الى شرح مفصل حول طبيعة عمل المحكمة الكلية ودوائرها المختلفة. ثم انتقل الوفد القضائي الزائر الى الإدارة العامة للتنفيذ، والتقى رئيس الإدارة المستشار عبدالله العثمان، الذي أطلعهم على طبيعة العمل بالإدارة وإجراءاته، كما التقى الوفد النائب العام المستشار سعد الصفران، حيث بحثا أطر التعاون بين البلدين، وزار إدارة التفتيش القضائي، كما التقى رئيس الإدارة المستشار عصام السداني للاطلاع على التجربة الكويتية في هذا الشأن.