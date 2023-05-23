بداح العنزي



دعا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة الى تشكيل لجنة لاقتراح آلية جديدة لاجراء الاختبارات التحريرية والشفوية لشغل الوظائف الاشرافية في البلدية.



وقال الشعلة، في كتاب الى مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي: نظرا لمقتضيات مصلحة العمل، وحرصا على اعادة تنظيم عملية الاختبارات التحريرية والشفوية اللازمة لشغل الوظائف الاشرافية في بلدية الكويت طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2019 وتعديلاته بشأن شروط وضوابط ندب واسناد الوظائف الاشرافية في بلدية الكويت، ونظرا لما لوحظ من كثرة التظلمات الادارية المرفوعة بشأن آلية تلك الاختبارات ونتائجها، ارتأينا ضرورة اعادة النظر في الآلية المعمول بها حاليا في البلدية لإجراء تلك الاختبارات مراعاة للمصلحة العامة وتحقيقا للعدالة بين المتقدمين لشغل تلك الوظائف وبغية الوصول لاختيار الافضل والاكفأ منهم لتقلد تلك الوظائف. لذا، وعملا بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 بشأن حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، ندعوكم إلى تشكيل لجنة تختص بالتالي:



1 ـ اقتراح آلية جديدة لإجراء الاختبارات التحريرية والشفوية المطلوبة لشغل الوظائف الاشرافية في بلدية الكويت وفقا لاحكام القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2019 وتعديلاته المشار اليه، ويراعى في اعداد تلك الآلية استخدام احدث الوسائل التكنولوجية والبرامج الالكترونية التي تضمن الحفاظ على سرية الاختبارات وتحقيق المساواة والعدالة الوظيفية بين كل المتقدمين لشغل تلك الوظائف الاشرافية وصولا لأفضل اختيار للمرشحين لتلك الوظائف في كل القطاعات العاملة بالبلدية، على ان يتم الالتزام بأحكام اعداد القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية عند وضع تلك الآلية.



2 ـ وضع قاعدة بيانات اساسية لأسئلة الاختبارات التحريرية والشفوية تستمد من القوانين واللوائح والانظمة المتعلقة بنشاط البلدية وغيرها تتناسب مع التخصصات الفنية المطلوبة لشغل كل وظيفة اشرافية، وبمراعاة دور كل من الادارات المعنية بالجهاز التنفيذي للبلدية وفقا للاختصاصات المقررة لها بموجب القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 المشار اليه وطبيعة عملها، وعلى ضوء ما تتطلبه الوظيفة الاشرافية من مؤهلات علمية وفنية وادارية وإلمام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية لمن يشغلها بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تطوير العمل في البلدية.



3 ـ اقتراح النماذج والقرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة ووضعها موضع التنفيذ العملي وفقا للآلية المقترحة، على ان تكون للجنة في سبيل تأدية اعمالها دعوة من ترى لزوم دعوته من ذوي الخبرة من موظفي البلدية وخارجها لسماع وجهة نظرهم او الرد على كل الاقتراحات المتعلقة بعمل اللجنة دون ان يشارك بالتصويت، كما يكون لها الانتقال لأي جهة حكومية للاطلاع على الانظمة الالكترونية الموجودة لديها وآلية عملها في الاختبارات للاستفادة من تجاربها بما يحقق المصلحة العامة.