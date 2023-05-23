بداح العنزي



أوصت لجنة الشؤون البيئية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة م.علياء الفارسي بإعادة طرح مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منه في منطقة كبد، وذلك بعد مناقشة السؤال المقدم.



وأكدت م.الفارسي أهمية مشروع معالجة النفايات المنزلية وتحويلها إلى طاقة، حيث سيستقبل الموقع أكثر من 3.25 آلاف طن من النفايات الصلبة يوميا، ومن المفترض عند تشغيله أن تقوم البلدية بإغلاق مردم السالمي ووضع خطة علاجية لتعافي الارض، لافتة الى ان المشروع تم إلغاء طرحه مع الأسف الشديد من قبل هيئة الشراكة بناء على خطاب تحالف المستثمر بعد مروره بعدة مراحل لسنوات عديدة حسبما وردنا في خطاب الجهاز التنفيذي.



وأضافت: إننا متعطشون لمثل هذه المشاريع البيئية ومشاريع المعالجة التي تحد من انبعاثات الكربون خاصة ان تلك المشاريع تعتبر مجدية من ناحية مردودها البيئي، مشيرة الى الموافقة على اقتراحها بشأن استبدال الاكياس السوداء الخاصة بالحاويات السكنية بأكياس صديقة البيئة مع التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل الهيئة العامة للصناعة ومعهد الابحاث، والبلدية، وزارة التجارة والصناعة.



وتابعت: تمت احالة اقتراح الأعضاء فهد العبد الجادر، وم.فرح الرومي، وعبدالله العنزي وم.اسماعیل بهبهاني، وناصر الجدعان بشأن وضع حاويات القمامة تحت الأرض الى الجهاز التنفيذي للتنسيق مع ادارة شؤون البيئة والرعاية السكنية لتحديث الرد، واحالة الاقتراح المقدم من العضو م.شريفة الشلفان، بشأن وضع استراتيجية لإضاءة مدينة الكويت وشارع الخليج العربي الى الجلسة الرئيسية.