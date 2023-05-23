أعلن البنك الأهلي الكويتي عن مشاركته كراع ذهبي في معرض التوظيف السنوي الشامل الذي تنظمه جامعة الشرق الأوسط الأمريكية «AUM» من 22 إلى 24 الجاري، ضمن دعمه المستمر للشباب، وحرصا منه على توفير فرص العمل المميزة للخريجين في جميع إداراته. ودعا البنك الأهلي الكويتي الطلبة والخريجين لزيارة جناحه في المعرض للتعرف على طبيعة العمل والوظائف المتاحة في جميع إداراته وأقسامه، وسيكون فريق الموارد البشرية على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبات وتقديم شرح عن سياسة التوظيف المتبعة في البنك للطلبة الذين يتطلعون لشق طريقهم المهني بنجاح.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي أفراح الأربش إن المشاركة في معرض «AUM» الوظيفي تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك لجذب أفضل الكفاءات إلى صفوفه، وتعزيز فريق عمله بأفضل القدرات، ضمن إطار حرصه المستمر على الاستثمار في المواهب الشابة وتقديم كل سبل الدعم لها، حيث إن المشاركة في معارض التوظيف تمثل نقطة الانطلاق للخريجين وطلبة الجامعة لشق طريقهم المهني، وتطوير قدراتهم بشكل فعال، وربطهم بأصحاب العمل في جميع القطاعات، والمساهمة في تحضيرهم للانضمام إلى سوق العمل بأفضل طريقة ممكنة. وأضافت الأربش: سيقوم فريق عمل البنك بعرض المزايا المتنوعة التي نوفرها للموظفين، والمهام اليومية المطلوبة في جميع إداراتنا وأقسامنا، مع تقديم نصائح حول الوظيفة المناسبة لقدرات الطلبة والخريجين واختصاصاتهم، واستقبال طلبات التوظيف من قبلهم، وذلك حرصا من البنك على توظيف الكوادر الوطنية الواعدة، بما يسهم في تعزيز موقعه بين أفضل الجهات توظيفا للعمالة الوطنية في القطاع الخاص عموما وضمن القطاع المصرفي خصوصا، وبما يؤدي إلى رفع نسبة الكويتيين في صفوفه.



وأكدت أن البنك حريص على تنمية قدرات موظفيه باستمرار من خلال البرامج التدريبية بالتعاون مع العديد من الجهات المتخصصة على الصعيدين المحلي والإقليمي، بما يسهم في زيادة الإنتاجية لديهم لتطوير الخدمات التي يوفرها البنك لعملائه، وسيواصل البنك الأهلي الكويتي الاستثمار بزخم في إلهام وتوجيه وإعداد وتوظيف شباب المستقبل، بما يساعدهم على لعب دور فاعل في دفع عجلة النمو للاقتصاد الكويتي.



وكشفت أنه خلال الفترة المقبلة سيستمر البنك بالمشاركة في العديد من معارض التوظيف التي تقام في الجامعات، ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية والوطنية التي تركز على استقطاب الشباب ومنحهم الفرصة لتطوير قدراتهم، وتوفير بيئة عمل مثالية لتنمية حس الابتكار والإبداع لديهم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات التي يقدمها للعملاء لديه.



وواصل البنك الأهلي الكويتي منذ تأسيسه عام 1967 تطوره وارتقى ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، ويقدم حاليا مجموعة متنوعة من المنتجات لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة.