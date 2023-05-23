

شاركت الفنانة هدى حسين محبيها ومتابعيها صورة من كواليس مسلسل «ملح وسمرة» الذي يعرض على mbc1 ومنصة «شاهد»، وذلك عبر حسابها الرسمي على «انستغرام»، واكتفت هدى في تعليقها على الصورة بكتابة اسم المسلسل، لتنهال عليها العديد من التعليقات من قبل عدد من المشاهير والنجوم أبرزهم الفنانة غادة عبدالرازق التي كتبت في تعليقها: «مبدعة دائما».



على جانب آخر، لا يزال «ملح وسمرة» يحقق أصداء إيجابية ونسب مشاهدات مرتفعة منذ عرض أولى حلقاته، ويرجع ذلك الأمر إلى أكثر من سبب أبرزها حبكته الدرامية والأداء الرائع للممثلين المشاركين فيه، وتدور أحداثه حول سيدة خمسينية تواجه في حياتها عددا من الأزمات والتي تتصاعد مع مرور الحلقات.