

ضمن باريس سان جرمان «نظريا» إحراز لقبه الحادي عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه خارج ملعبه على أوكسير 2-1 في المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم بعد ان كان لنس سبقه الى الفوز على لوريان 3-1 في وقت سابق.



ورفع سان جرمان رصيده الى 84 نقطة مقابل 78 للنس قبل نهاية الدوري بمرحلتين. ويكون فريق العاصمة قد حسم نظريا اللقب في صالحه كونه حتى في حال خسارته مباراتيه الاخيرتين وفوز لنس في مباراتيه ايضا، تتعادل الارقام لأن سان جرمان يتفوق حاليا بفارق 16 هدفا. وتتبقى لسان جرمان مباراتان، الاولى ضد ستراسبورغ والثانية مع كليرمون.



تقدم سان جرمان على اصحاب الارض بهدفين مبكرين لهدافه كيليان مبابي في الدقيقتين 6 و8 الأول بعد مجهود فردي رائع والثاني بعد تمريرة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وتسديدة لولبية منه لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 28 هدفا.



ورد أوكسير بواسطة المالي لاسين سينايوكو (50).