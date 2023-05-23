تغلب نابولي بطل الموسم الحالي، على إنتر المنقوص عدديا 3-1 في المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم، في حين صعد لاتسيو الى المركز الثالث على حساب إنتر بعد فوزه خارج ملعبه على أودينيزي 1-0.



ورفع نابولي رصيده إلى 86 نقطة في المركز الأول، فيما رفع لاتسيو رصيده في المركز الثالث الى 68 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن إنتر.



دخل إنتر المباراة منتشيا ببلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب عام 2010، وذلك بعد تخطيه جاره ميلان ذهابا وإيابا.



وفي المباراة الثانية عزز لاتسيو آماله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه الثمين خارج ملعبه على أودينيزي بهدف سجله هدافه تشيرو ايموبيلي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.



وهبط كريمونيزي رسميا الى الدرجة الثانية الإيطالية في كرة القدم بعد موسم واحد بدوري الأضواء، وذلك بعد تعادل سبيتسيا ومضيفه ليتشي سلبا. ولحق كريمونيزي بسبمدوريا المتذيل (18 نقطة) الذي سبق أن هبط سابقا إلى الدرجة الثانية.



إلى ذلك، طالب مدعي عام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم حسم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس خلال جلسة استماع لمراجعة عقوبته على خلفية نشاط مالي غير مشروع علقت في أبريل الماضي.