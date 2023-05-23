استبق طرفا الصراع المسلح في السودان الهدنة الجديدة التي تتضمن وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، بشن ضربات عسكرية متبادلة، فيما ارتفع عدد ضحايا الاقتتال الداخلي من المدنيين.



واستمر القتال العنيف وسمع دوي نيران المدفعية في العاصمة، قبل ساعات من دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة العاشرة إلا الربع بالتوقيت المحلي.



وقال سكان إن ضربات جوية وقعت في الخرطوم وأم درمان وبحري، وهي المدن الثلاث التي تشكل ولاية الخرطوم. وأضافوا أنه أمكن سماع دوي اشتباكات في وسط العاصمة.



من ناحية أخرى، أعلنت نقابة أطباء السودان، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى ما لا يقل عن 863 حالة وفاة بين المدنيين وإصابة نحو 3531 آخرين.



وقالت النقابة، في منشور أوردته على صفحتها بـ «فيسبوك» إنه يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.



وأكد الجانبان أنهما سيلتزمان بوقف إطلاق النار، وعلى الرغم من استمرار القتال خلال اتفاقيات سابقة لوقف إطلاق النار، فهذه هي الهدنة الأولى التي يجري الاتفاق عليها رسميا بعد إجراء مفاوضات.



ويشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى ممثلين عن الآلية الثلاثية التي تضم: السعودية والولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي توسطت في الاتفاق بعد محادثات في جدة.



وأكد بيان أميركي - سعودي مشترك أنه «خلافا لوقف إطلاق النار السابق، تم التوقيع من قبل الطرفين على الاتفاقية التي تم التوصل إليها في جدة، وستدعمها آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة دوليا» من السعودية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.



وأحيا الاتفاق الآمال في توقف الحرب التي تسببت في نزوح ما يقرب من 1.1 مليون شخص من ديارهم، من بينهم أكثر من 250 ألفا فروا إلى الدول المجاورة، مما يهدد بزعزعة استقرار منطقة مضطربة بالفعل.



ويقول وسطاء إن هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات التي تستهدف سحب القوات من المناطق الحضرية من أجل إبرام اتفاق سلام دائم بمشاركة قوى مدنية.



في هذه الأثناء، جدد مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث دعوته إلى «إيصال المساعدة الإنسانية في شكل آمن»، فيما يحتاج أكثر من 25 مليون من سكان السودان - أي أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 45 مليون نسمة تقريبا - إلى مساعدات.