الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد الآسيوي عن الموعد الرسمي لنهائيات النسخة الـ 6 كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة إقامتها بالدوحة في 2024، إذ تحظى البطولة بأهمية بالغة كونها ستؤهل المنتخبات الـ 3 صاحبة المراكز الأولى إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وذكر الاتحاد الآسيوي، في بيان رسمي، أن البطولة ستقام خلال الفترة بين 15 أبريل و3 مايو 2024، بمشاركة 16 منتخبا (منتخب قطر



المضيف، و15 منتخبا تتأهل من التصفيات).



ومن المقرر أن تقام التصفيات المؤهلة إلى البطولة في الفترة بين 4 و12 سبتمبر المقبل بمشاركة 43 منتخبا على أن تجرى قرعة التصفيات الخميس المقبل بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اذ ستقسم المنتخبات الـ 43 إلى 11 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، باستثناء المجموعة الأخيرة التي ستضم 3 منتخبات فقط، على أن يتأهل أبطال المجموعات وأفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثاني إلى النهائيات.



واستند الاتحاد الآسيوي إلى نتائج نسخة البطولة الماضية أوزبكستان 2022 في وضع التصنيف النهائي للمنتخبات المشاركة في التصفيات، التي ستقام بنظام الدوري المجمع لكل مجموعة على حدة، إذ تستضيف 11 دولة هي: البحرين، الصين، إندونيسيا، الأردن، كوريا الجنوبية، الكويت، السعودية، طاجيكستان، تايلند، أوزبكستان وفيتنام التصفيات، بواقع مجموعة واحدة في كل دولة.