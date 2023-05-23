الدوحة - فريد عبدالباقي



اعتمد الاتحاد الآسيوي إجراء قرعة الدورين الأول والثاني من تصفيات كأس العالم 2026 وتصفيات كأس آسيا 2027 في 27 يوليو المقبل بماليزيا، فيما حدد 24 أغسطس لإجراء قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024 بماليزيا، حيث سيلعب الدور التمهيدي (الملحق) في 8 أغسطس، والدور الثاني 15 أغسطس، والدور النهائي للملحق 22 من الشهر ذاته.



وسيتضمن الدور الأول للتصفيات الآسيوية المشتركة 22 منتخبا للدول المصنفة بين 26 و47 آسيويا، على أن تتقابل ذهابا إيابا ويتأهل منها 11 منتخبا للدور الثاني برفقة المنتخبات المصنفة من المركز 1 إلى 25 آسيويا ليصبح المجموع الكلي 36 منتخبا، تقسم على 9 مجموعات في كل منها 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري ذهابا وإيابا، ليتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، والتي ستحصل أيضا على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027، بينما سيكون الدور النهائي من تصفيات آسيا للمونديال من خلال 18 منتحبا يتم تقسيمها على 3 مجموعات تضم الواحدة 6 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب على أن يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث تمتلك آسيا 8 مقاعد مباشرة إلى جانب مقعد في الملحق القاري والذي سيكون للمنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من الدور النهائي، حيث سيتم تقسيمها على مجموعتين بالتساوي، بنظام الدوري من مرحلة واحدة يصعد أول كل مجموعة إلى مونديال 2026.