رأينا نوايا طيبة من قبل الحكومة للتعاون مع المجلس إذ كانت تقابل طلبات النواب التي تخص المواطنين بالتعاون والاهتمام

أجواء انتخابات أمة 2023 هادئة نوعاً ما مقارنة بالانتخابات السابقة من حيث الهجوم وإطلاق الشائعات

14 اجتماعاً عقدتها «الصحية» أسفرت عن قوانين تكويت الجمعيات التعاونية ودعم المنتجات الوطنية الزراعية والصناعية وتنظيم التبرعات وشمول ربات البيوت في «عافية»

الكويتيون اختلطت دماؤهم في أزمات كثيرة.. فالجنسية لا تحدد الولاء وهناك من ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن

سعينا لرفع المستوى المعيشي للمواطنين كمقترح زيادة المساعدات الاجتماعية لربات البيوت إلى 800 دينار وزيادة رواتب المتقاعدين.. فماذا قدمت المجالس السابقة؟!

كانت هناك محاولات للتشويش على المجلس وإبطاله والدولة العميقة حاولت جاهدة إفشال أي مشروع لأنه كانت هناك كوكبة من الإصلاحيين

نريد من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن يأتي ببرنامج عمل حكومي واضح لكي نتمكن من إنجاز الملفات العالقة كملف البطالة والتوظيف

مقترح تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية سيوفر ما يزيد على 6000 فرصة وظيفية متمثلة بمديري أسواق ومحاسبين وإداريين

طالبت بتعديل النظام الانتخابي لتحقيق العدالة والمساواة بين الدوائر والناخبين.. وسأطالب بتعديل نظام الصوت الواحد

أعده للنشر: عبدالعزيز المطيري

قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق الصيفي مبارك الصيفي إن إبطال مجلس 2022 كان مفاجئا، «لكننا دائما نسعد عند العودة إلى الشعب فهو الحكم في كل انتخابات برلمانية»، مؤكدا أنه لو أتيحت الفرصة للمجلس المبطل لكان من أفضل المجالس في تاريخ الكويت البرلماني. وأضاف الصيفي في لقاء صحافي إنه مستهدف من قوى الفساد لأنه يحمل لواء الإصلاح ولا يخدم مصالحه الخاصة بل يقدم كل ما يصب في مصلحة البلاد والعباد، مبينا أن أجواء انتخابات أمة 2023 هادئة نوعا ما مقارنة بالانتخابات السابقة من حيث الهجوم وإطلاق الشائعات. وذكر: «سعينا إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين كمقترح زيادة المساعدات الاجتماعية لربات البيوت إلى 800 دينار وزيادة رواتب المتقاعدين ولكن ماذا قدمت المجالس السابقة، ونريد من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن يأتي ببرنامج عمل حكومي واضح لكي نتمكن من إنجاز الملفات العالقة كملف البطالة والتوظيف». وتابع: «رأينا نوايا طيبة من قبل الحكومة للتعاون مع المجلس فكانت تقابل طلبات النواب التي تخص المواطنين بالتعاون والاهتمام.. والكويتيون اختلطت دماؤهم في أزمات كثيرة.. فالجنسية لا تحدد الولاء فهناك من سرق الكويت وهم من أصحاب الجنسية الأولى، وهناك من يحمل المادتين الثانية والسابعة وضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن.. وإلى التفاصيل:



انتشرت شائعات مفادها عدم خوضك لانتخابات 2023 هل تعتقد أن هناك محاولة للتشويش على الدائرة الخامسة وهل تعتقد أنك مستهدف؟



٭ لا شك أن هذه شائعات تطلق دائما قبل أي انتخابات وأنا على يقين أنها لو كانت صحيحة حتى أبناء الدائرة الخامسة لا يتركونني بل كانوا سيصرون علي لخوض هذه الانتخابات بفضل الله تعالى ومن ثم محبة أبناء الدائرة الخامسة ومحبة جميع أبناء الكويت من مختلف الدوائر أنا مستعد دائما لخدمة الكويت وأبنائها من أي موقع كان سواء داخل مجلس الأمة أو خارجه، ولا شك أنني مستهدف من قبل قوى الفساد لأننا بفضل الله أحمل مشعل الإصلاح ولا نخدم مصالحنا الخاصة بل دائما نقدم ما يصب في مصلحة البلاد والعباد.



كيف ترى الأجواء الانتخابية خاصة بعد أن تم إبطال المجلس رغم اعتقاد الجميع أن مدته كانت ستطول؟



٭ فعلا إبطال مجلس الأمة 2022 كان مفاجأة خاصة بعد الخطاب التاريخي للقيادة السياسية في 22 يونيو الماضي وأيضا خطاب النطق السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حفظهما الله، في جلسة افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس 2022 المبطل، حيث أكد الخطاب على أخذ الحيطة في كل المراسيم التي صدرت وكنا نعتقد بعد هذا التحوط أنه لن يتم إبطال المجلس لكننا دائما نسعد عند العودة إلى الأمة والشعب الكويتي، فهو الحكم في كل انتخابات برلمانية ونأمل أن تكون كالانتخابات السابقة التي أتت بمخرجات جيدة تسعى للإصلاح، وبالحديث عن أجواء انتخابات أمة 2023 فهي هادئة نوعا ما مقارنة بالانتخابات السابقة من حيث الهجوم وإطلاق الإشاعات وكنت الأكثر تعرضا لهذه الهجمات بالإضافة الى أنه يوجد في هذه الانتخابات بعض الأبواق المأجورين الذين يحاولون وما زالوا يسعون لإطلاق الإشاعات وبث كل ما يمكن أن يؤثر على حملتنا الانتخابية لكنني مازلت أراهن على وعي الشعب الكويتي في التصدي لهذه الحسابات الوهمية.



ما تقييمك لمجلس 2022 المبطل؟



٭ أعتقد أنه لو أتيحت الفرصة لاستمرار هذا المجلس لكان من أفضل المجالس في تاريخ الكويت البرلماني، وعلى مستوى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية فقد عقدنا ١٤ اجتماعا وأخرجنا من خلالها عدة مشاريع وقوانين تخدم المواطنين منها قانون تكويت الجمعيات التعاونية ودعم المنتجات الوطنية الزراعية والصناعية والقانون الذي ينظم التبرعات والعمل الخيري بالإضافة لقانون التأمين الصحي «عافية» لربات البيوت والمطلقات، ولاشك أن جميع النواب في جميع اللجان كانوا يعملون بجهد ونشاط لكن للأسف المجلس لم تتح له الفرصة لكي ينجز فلم يكمل سوى شهرين فقط و5 جلسات تقريبا.



لكن البعض يرى أن المجلس السابق قد خرج عن أولويات المواطنين؟



٭ إجابة هذه السؤال تكمن في سؤال آخر وهو ما إنجازات المجالس السابقة منذ عام 2013 إلى عام 2020 فمن يسأل عن إنجازات مجلس لم يتجاوز مدته 3 أشهر كان من الأجدر أن يسأل عن 9 سنوات عجاف مرت في تاريخ الكويت والتي أخرجت تشريعات سيئة نتجت عنها قوانين تحارب الحريات وأغلقت القنوات الفضائية وقوانين قيدت حرية الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي كقانون الجرائم الإلكترونية وقانون المسيء الذي تسبب في هجرة المواطنين وسحب الجناسي، فما القوانين التي قدمتها المجالس السابقة لخدمة المواطنين وماذا قدموا للمواطنين الذين باتوا يعانون إثر غلاء المعيشة بل كل التشريعات كانت تصب في مصلحة فئات معينة ونحن سعينا إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين كالمقترح الذي كانت له موافقة مبدئية من قبل الحكومة وهو زيادة المساعدات الاجتماعية لربات البيوت من 550 دينارا إلى 800 دينار، بالإضافة إلى زيادة رواتب المتقاعدين، فماذا قدمت المجالس السابقة لهذه الفئات الأساسية في المجتمع؟!



دائما ما تذكر في مداخلاتك البرلمانية مصطلح «الدولة العميقة» فما الدولة العميقة؟



٭ الدولة العميقة هي قوى الفساد التي تريد دائما أن تستحوذ على خيرات البلد وتحويل المواطنين إلى خدم لها، وأعتقد أن الدولة العميقة اليوم أصبحت تعاني من حرب الإصلاحيين ولم يعد تأثيرها كما كان في السابق وستنتهي قريبا في المجلس القادم عندما يخرّج الشعب الكويتي أعضاء مخلصين لخدمة البلد والمواطنين.



هل كانت هناك محاولات لتشويه وإفشال مجلس 2022؟



٭ نعم كانت هناك محاولات للتشويش على المجلس وإبطاله من قبل الحسابات المأجورة في وسائل التواصل الاجتماعي والدولة العميقة حاولت جاهدة إفشال أي مشروع من قبل هذا المجلس لأنه كانت هناك كوكبة من الإصلاحيين في مجلس 2020.



ما رأيك في رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وهل هناك رسالة تود توجيهها إلى سموه؟



٭ أولا أود أن أحيي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لعدم أدائه القسم أمام مجلس 2020 الساقط شعبيا والذي سقط بإرادة سمو الأمير ولو أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أقسم أمام مجلس 2020 كانت ستبقى نقطة تؤخذ عليه في حياته السياسية، لكن نريد أيضا من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن يأتي ببرنامج عمل حكومي واضح لكي نتمكن من إنجاز الملفات العالقة كملف البطالة التي باتت في الآونة الأخير تتفاقم ونطلب أيضا أن يتم توظيف أبنائنا في المكان المناسب فمن غير المعقول أن يتم توظيف مهندس بترول في وزارة الأوقاف أو وزارة الأشغال فهذه بطالة «مقنعة» فمن غير المعقول أن يتم رفض 100 مهندس لم يتجاوزوا اختبارات القبول والتوظيف في مؤسسة البترول، فنحن نملك في القطاع النفطي 15 ألف وظيفة لغير الكويتي وقد ناشدت مرارا وزير النفط د.بدر الملا حول هذا الموضوع والقطاع التعاوني التي أصدرت بشأنه وزيرة الشؤون عدة قرارات نتيجة الضغط النيابي، لذلك نحن نحيي رئيس الوزراء وبالمقابل نريد خطة عمل واضحة لحل المواضيع التي تصب في مصلحة المواطن، فنحن لسنا «بصامة» لأحد إنما نحن نبصم للشعب الكويتي بالعشر، من يقف ضد الشعب الكويتي سنحاسبه أينما كان.



هل لامست بوادر تعاون مع الحكومة السابقة مع المجلس؟



٭ لا شك أننا رأينا نوايا طيبة من قبل الحكومة للتعاون مع المجلس، حيث كانت تقابل طلبات النواب التي تخص المواطنين بالتعاون والاهتمام على سبيل المثال خلال مناقشة منح التأمين الطبي «عافية» لربات البيوت والمطلقات وتحدثت إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حول هذا الموضوع الذي أبدى موافقته مشكورا بإضافة كل من بلغ 50 عاما ويتلقى مساعدات اجتماعية من وزارة الشؤون وهذا سيقر في المجلس القادم بإذن الله.



كانت هناك إشاعات بأنه سيصدر مرسوم ضرورة يخص التصويت وفقا للمادة الأولى، هل ترى هذا التوجه سليما؟



٭ الحقيقة أنا أشك وأستبعد أن يخرج هذا الطرح من الحكومة أو القيادة السياسية بل خرج هذا الطرح من حسابات وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي بإيعاز من الدولة العميقة لتأليب الشارع على الحكومة، وإنما الكويتيون اختلطت دماؤهم في وقائع وأزمات كثيرة على مدى التاريخ، فالجنسية ليست هي من تحدد الولاء فهناك من سرق الكويت وهم من أصحاب الجنسية الأولى وهناك من يحمل المادة الثانية والسابعة وضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن واستشهدوا وهذا الموضوع يمس الوحدة الوطنية.



كنت نائبا في مجلس 2020 وأيضا في مجلس 2022 وعند الإبطال وعودة المجلس السابق طالبت بعدم استمرار مجلس 2020 لماذا؟



٭ لأن مجلس 2020 مرفوض من قبل الشعب والنواب والقيادة السياسية ونحن اعتصمنا في مجلس 2020 لحله فكيف نقبل بعودته، وأنا أرى أن كل السبل التي استخدمناها لحل مجلس 2020 هي خطى جبارة لوقف قوى الفساد من السيطرة على هذا المجلس.



لكن هنالك بعض النواب دعوا إلى إنجاز بعض الأمور المستعجلة وإدراجها في جدول الأعمال في مجلس 2020 كالمفوضية العليا للانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات ألم يكن هذا التوجه سليما؟



٭ بالعكس هذا حق أريد به باطل، فأين هم منذ عام 2016 إلى عام 2020 من قانون المفوضية العليا للانتخابات أو ضمان سلامة الانتخابات لكن المقصد الحقيقي هو إطالة عمر مجلس 2020 فعندما تقر قانون المفوضية تحتاج إلى لائحة تنفيذية والتي بدورها تحتاج إلى عام كامل على أقل تقدير حتى تقر وليس كما يشاع أنه يقر في جلسات قليلة.



كنت رئيسا للجنة الصحية والاجتماعية في مجلس 2020، فماذا أنجزتم في هذه اللجنة؟



٭ أنجزنا مقترحا بقانون وهو تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية والتي بدورها ستوفر ما يزيد على 6000 فرصة وظيفية متمثلة بمديري الأسواق ومحاسبين وإداريين وغيرها ويكون التوظيف عن طريق القوى العاملة بالإضافة إلى ديوان الخدمة المدنية وليس عن طريق مجلس إدارة الجمعيات حتى يكون التعيين بتجرد وأحقية بالإضافة إلى رواتب ممتازة وأيضا هذا القانون يدعم المنتجات الوطنية الزراعية من خلال إلزام الجمعيات التعاونية بالشراء من السوق المحلي للمزارعين الكويتيين وبالإضافة إلى دعم الصناعات الوطنية وسأتقدم بهذا المقترح في المجلس القادم بإذن الله.



هل توجد مشاكل في القطاع الصحي خاصة مع موضوع نقص الأدوية الذي أثير في المجلس السابق؟



٭ نعم كانت هنالك مشكلة بسبب شح الأدوية والآن بدأت تتلاشى هذه المشكلة ولله الحمد ولا شك أن نقص الأدوية جاء لأسباب منها جائحة كورونا، حيث أثرت على استيراد ومخازن الأدوية ولا شك أنه كانت هناك أدوية بديلة قامت بسد هذا النقص ولا شك أن القطاع الصحي من أهم القطاعات في الدولة وهناك شريحة مهمة في الدولة للأسف لم تجد الاهتمام الكافي من وزارة الصحة ووزير الصحة وهي شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة أن أهاليهم يحتاجون إلى مجهود وحذر عند اصطحابهم إلى المستشفيات، فيجب على وزارة الصحة أن توفر أماكن خاصة لهم في المستشفيات، فهم يحتاجون إلى رعاية خاصة وسبق أن طالبت بأن يكون ذوو الاحتياجات الخاصة مشمولين ضمن التأمين الصحي «عافية» ولكن للأسف بعض مسؤولي وزارة الصحة أجابوني بأن أغلب المستشفيات الخاصة غير جاهزة لاستقبال هذه الشريحة لذلك طلبت من المسؤولين في وزارة الصحة أن يتم قطع التعامل ببرنامج «عافية» مع المستشفيات الخاصة التي لا توفر الإمكانات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة عندها ستجبر هذه المستشفيات على توفير الرعاية اللازمة لهذه الشريحة وبالتأكيد سأستأنف هذا المشروع في المجلس المقبل.



ما رأيك في موضوع الجمع بين الوظيفة والدراسة؟



٭ من غير المعقول أن يحرم الموظف من الدراسة أثناء عمله، فهذا الموظف لديه أسرة واحتياجات تتطلب الوظيفة لتسيير أموره الحياتية وفي الوقت ذاته لديه همة عالية وحلم يريد تحقيقه فلا نقبل أن نقتل طموح وأحلام أبنائنا، وأستذكر في هذا الشأن وزير العدل والشؤون الاجتماعية السابق محمد العفاسي، رحمه الله، هذا الرجل الطيب كان مجرد عسكري في الجيش ثم أكمل دراسته حتى حصل على الدكتوراه ومن ثم ترقى ضابطا في الجيش الكويتي وأصبح رئيس القضاء العسكري حتى أصبح في النهاية وزيرا في الدولة ونعم الرجال، فلماذا نقتل الطموح والعزيمة في أبنائنا ولا شك أن دراستهم ستعود بالكثير من المنافع للدولة لأنه منا الممكن أن يصبحوا قياديين ليقودوا البلد للأفضل ويحققون الكثير من الإنجازات فهم الجيل القادم وأنا مع الحق المكتسب الذي نص عليه الدستور بأن التعليم حق مكتسب لكل مواطن.



هل طالبت بتعديل النظام الانتخابي؟



٭ نعم نطالب بالعدالة في توزيع الدوائر، فمن غير المعقول أن تحتوي الدائرة الخامسة على 257 ألف صوت، بينما في دائرة أخرى 70 ألف ناخب فقط وجميع الدوائر تخرج عشرة مرشحين، فأين العدالة والمساواة فهذا إجحاف في حق المواطنين خاصة أبناء الدائرتين الخامسة والرابعة، وكنت آمل أن يصدر مرسوم ضرورة لتقسيم الدوائر تقسيما عادلا حتى لو كانت على حساب قواعدي الانتخابية، وأيضا أنا مع تعديل قانون الصوت الواحد وقد سبق أن طالبنا بذلك مع العلم أن الصوت الواحد يسبب التفرقة بين المجتمع الكويتي لكن الشعب استطاع أن يتغلب على الصوت الواحد وأخرج تركيبة برلمانية ممتازة خاصة مجلس 2022 الذي يعد من أفضل المجالس في الكويت.



هل تتوقع أن تكون هناك أزمة سياسية في المجلس القادم خاصة مع توقع ظهور معارضة جديدة وانقسام المجلس إلى فريقين؟



٭ أي فريق جديد يريد أن يحمل لواء المعارضة يجب أن ينظر إلى تاريخه ومواقفه السياسية فلا أحد يستطيع أن يرمي الناس بحجارة وبيته من زجاج، وأن أشك في أن يكون هناك أي تصعيد في المجلس المقبل.



من تتمنى أن يصبح رئيس المجلس السابق؟



٭ نتمنى وصول الأكفأ الذي يهتم بمصلحة الكويت والمكتسبات الدستورية لرئاسة المجلس.



هل من رسالة أخيرة؟



٭ أدعو جميع الناخبين إلى المشاركة في يوم 6 يونيو لأن الكويت بحاجة إلى حضوركم للانتخابات حتى لا يختطف البلد ويجب أن ندع الملل واليأس جانبا، فهناك بارقة أمل تلوح في الأفق وعدم الحضور سيعطي فرصة لغير الأكفاء وغير المخلصين للوصول إلى قبة عبدالله السالم.





