لاحظت أن هناك نوعاً من الإحباط لدى المواطنين مما انعكس على المرشحين وأعدادهم المنخفضة بالمقارنة بسنوات مضت

التشكيل الحكومي مليء بالتناقضات فنرى وزيراً متخصصاً بالقانون يتقلد منصب وزير النفط ووزير العدل تخصصه تجارةووزير الإسكان كابتن طيار!

هل من المعقول أن خريجي وحاملي شهادة هندسة بترول لا يتم قبولهم بمؤسسة البترول بحجة أنهم رسبوا في الاختبار على الرغم من أنهم متفوقون؟!

لدينا تحديات إقليمية وحرب بين روسيا وأوكرانيا واصطفاف دولي وتغيير كبير بالساحة الدولية ومع ذلك لم نسمع من يتحدث عن هذه المخاطر

لدينا عدة تحديات اقتصادية منها مشروعا الجزر وطريق الحرير اللذان أهملناهما في الوقت الذي تنتقل فيه الاستثمارات الصينيةإلى الدول المجاورة

أؤيد قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات بحيث تكفل سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها

قانون تعارض المصالح هو الإنجاز الوحيد للمجلس الماضي والذي قدمته الحكومة.. فكيف تقوم بزيادة رواتب وزرائها بنفسها؟

القانون حدد راتب الوزير بما يقارب 3 آلاف دينار وأي تعديل عليه يجب أن يكون من خلال قانون

نواجه نسبة تضخم عالية جداً وحكومة تحاول الانقضاضعلى جيب المواطن وتفرض الضرائب المختلفة التي وافقتعليها مع دول مجلس التعاون





أعده للنشر: بدر السهيل



قال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.هشام الصالح، إنه لاحظ أن هناك نوعا من الإحباط لدى المواطنين مما انعكس على المرشحين وأعدادهم المنخفضة بالمقارنة بسنوات مضت، كما أن الإعلاميين تحولوا من السؤال حول البرنامج الانتخابي للمرشحين إلى السؤال عمن سيصوتون له في انتخابات الرئاسة، معربا عن أسفه بأنه تم اختزال المشهد السياسي في الكويت من قضايا وأولويات فيمن سيكون رئيس مجلس الأمة القادم.. هذا الأمر يدعو إلى عدم التفاؤل في المرحلة المقبلة. وقال الصالح في لقاء صحافي: إن مرسوم حل مجلس 2020 ارتكز على الدواعي الاقتصادية والمخاطر الإقليمية.. فهل تحدث أحد المرشحين عن المشكلات الاقتصادية؟ نحن نواجه نسبة تضخم عالية جدا وحكومة تحاول الانقضاض على جيب المواطن وتفرض الضرائب المختلفة التي وافقت عليها مع دول مجلس التعاون، متسائلا: لماذا يجب أن يكون رئيس مجلس الأمة ونائبه تجارا.. فأين الطبقة الوسطى من الشعب الكويتي وهم الأغلبية؟! وشدد على ضرورة الالتفات إلى «وجود عدة تحديات اقتصادية منها مشروعا الجزر وطريق الحرير اللذين أهملناهما في الوقت الذي تنتقل فيه الاستثمارات الصينية إلى الدول المجاورة وتركونا نتصارع على من سيكون رئيس مجلس الأمة القادم». وذكر الصالح أن مجلس 2022 كان مليئا بالتناقضات بدءا من تخلفه عن حضور جلسة الافتتاح خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخابات حسب المادة 88 وهي مخالفة صريحة، كما أن مجلس 2020 لم يقدم شيئا للمواطن بسبب الصراعات وتعطيل الجلسات والجلوس في أماكن الوزراء.. كل ذلك أدى إلى تعطيل الإنجاز وتعطيل البلد، وإلى التفاصيل



أثناء تسجيل ترشحك في إدارة الانتخابات، ما رأيك في إقبال المرشحين بالإضافة إلى الوضع الإعلامي هناك؟



٭ يفترض في الأجواء الانتخابية وتسجيل المرشحين في إدارة الانتخابات بأن تكون أجواء حماسية تفاؤلية وأن تترشح كوكبة إصلاحية من المرشحين الجدد، وأنا لاحظت في الأجواء الانتخابية أن هناك نوعا من الإحباط لدى المواطنين، ما انعكس أيضا على المرشحين حسبما هو واضح من أعداد المرشحين المنخفضة، كما أننا يجب أن نتحدث عن مسألة مهمة بعيدا عن جرعة التفاؤل أو التشاؤم وهي الأجواء الإعلامية في هذا العام بالذات لفت انتباهي، لأننا دائما ما نلاحظ الإعلام متمثلا في الإعلاميين يسألون المرشح عن برنامجه الانتخابي وتطلعاته وأفكاره بل تحول هذا السؤال إلى المرشحين لسؤال آخر وهو «لمن ستصوت في انتخابات منصب رئيس مجلس الأمة؟»، تخيل أننا اختزلنا المشهد السياسي في الكويت من قضايا وأولويات أهل الكويت بمن يكون هو رئيس مجلس الأمة القادم، وهذا الأمر يدعو الى عدم التفاؤل في المرحلة المقبلة للأسف.



وبم تفسر هذا الأمر؟



٭ أكرر الأسف لأن البعض مفلس ليس لديه ما يقدمه للبلد، فيقوم بمهاجمة هنا وهناك وهذا الأمر مرفوض، وعلينا أن نتذكر مرسوم حل مجلس الأمة 2020 والذي ارتكز على ركيزتين الأولى كانت الدواعي الاقتصادية والثانية المخاطر الإقليمية، وهنا نتساءل: هل طرح أحد من المرشحين وتحدث عن المشكلات الاقتصادية؟، فنحن اليوم نواجه نسبة تضخم بمعدل 4.7 سنويا وهذا التضخم عال جدا، كما لدينا حكومة تحاول أن تنقض على جيب المواطن وتفرض الضرائب المختلفة ومنها ضريبة القيمة المضافة التي وافقت عليها الحكومة مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يفيد موافقة الحكومة وباقي موافقة مجلس الأمة وهناك حديث عن ضريبة على دخل المواطن، كما لدينا عدة تحديات اقتصادية، وعلى سبيل المثال مشروع الجزر ومشرع طريق الحرير الذي أهملناهما، في الوقت الذي به الاستثمارات الصينية تنتقل الى الدول المجاورة بعد أن تركونا وذهبوا ونحن نتصارع من يكون رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس في الوقت الذي فيه الدول المجاورة استقطبت الاستثمارات الصينية من خلال عقود واتفاقيات، كما لدينا المسألة أخرى وهي التحديات الإقليمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا والاصطفاف الدولي وتغيير الساحة الدولية الكبيرة، ومع ذلك لم نسمع من يتحدث عن هذه المخاطر بل سمعنا صوتك لمن سيذهب في انتخابات الرئاسة، ولماذا اختزال المشهد السياسي في الكويت بـ «فلان وعلان» ولماذا يجب أن يكون رئيس مجلس الأمة ونائبه تجارا؟، وأين الطبقة الوسطى من الشعب الكويتي وهم الأغلبية، لذلك أعتقد أن أي حديث عن قضية من سيكون رئيس مجلس الأمة أو نائبه فهناك أمور أهم منها وليكن حديثنا عن كويت جديدة ومنهج جديد ورئيس مجلس أمة جديد.



في ظل الصراعات السياسية وما بين حل وإبطال متكرر لمجلس الأمة واستقالات حكومية، هل فعلا بالإمكان أن تكون هناك قدرة للاتجاه نحو كويت جديدة؟



٭ كلنا نعلم أن مجلس 2022 جاء ناقدا لاذعا ويتربص بمجلس 2020، فللأسف نحن مشكلتنا في الكويت هو الصراع بين مجموعتين كل وحدة تتربص بالأخرى وتتصيد أخطاء المجموعة الأخرى، وأضف إلى ذلك قدح وذم كل مجموعة في الأخرى وكل ذلك من أجل صعود مجموعة على حساب الأخرى والحفاظ على الكرسي، وجاء مجلس 2022 بعد مهاجمته لمجلس 2020، ماذا قدم مجلس 2022؟ لا شيء، بل كان مجلسا ممتلئا بالتناقضات بدءا من تخلفه عن حضور جلسة الافتتاح خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخابات حسب المادة 88 وهي مخالفة صريحة، مرورا بقضية عدم انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة، فهناك من كان يستجوب رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ صباح الخالد واتهامه بأنه عطل جلسات مجلس الأمة رأيناهم في مجلس 2022 جزءا من الحكومة وينسحبون من قاعة عبدالله السالم ويكونون سببا في تعطيل جلسات مجلس الأمة، وكلنا رأينا مجموعة من التناقضات في مجلس 2022، ولأول مرة نرى أن الحكومة تضيق ذرعا من مجرد استجواب لوزراء فقط، ورأينا ولأول مرة أيضا رئيس مجلس وزراء يقول للنواب خففوا من السؤال البرلماني ومن كمية الأسئلة البرلمانية لأنها تعيق عمل الوزراء.



أنت الآن تنتقد مجلس 2022 وانت نائب في مجلس 2020 فماذا قدم المجلس الذي انت كنت نائبا فيه؟



٭ قلت إن مجلس 2022 لم يقدم شيئا وأيضا أقول إن مجلس 2020 لم يقدم شيئا وهذه حقيقة موجودة، ولكن لماذا مجلس 2020 لم يقدم شيئا للمواطن الكويتي؟ والجواب هو، لأننا في هذا المجلس كنا نعيش صراعات وتعطيل للجلسات والجلوس بأماكن الوزراء وفي ظل احتقان سياسي بين الأقطاب المتصارعة أدى إلى تعطيل الإنجاز وتعطيل البلد وهذا السبب الحقيقي لعدم تقديم مجلس 2020 شيئا للمواطن الكويتي، وهنا لابد أن نتساءل الى متى يستمر هذا الصراع والى متى نكون أدوات في هذا الصراع ونائب ينتمي لهذا القطب ونائب آخر ينتمي لقطب آخر وتتحول قاعة عبدالله السالم الى صراعات أقطاب بدلا من ان تناقش وتنجز تطلعات وهموم المواطن الكويتي.



هل تعتقد أن الحكومة الحالية قادرة على العمل والانتقال بالكويت الى الأفضل؟



٭ حين ننظر إلى التشكيل الحكومي نراه مليئا بالتناقضات واللامنطقية، فعلى سبيل المثال نرى وزيرا متخصصا بالقانون يتقلد منصب وزير النفط، ووزير العدل تخصصه تجارة، ووزير الإسكان يكون كابتن طيار، ما العلاقة بين تخصص الوزراء بمناصبهم الوزارية وهو أمر مطلوب طبعا أن يكون الوزير متخصصا في نفس مجال وزارته التي يحمل حقيبتها، كما أن عملية التعيينات والتوظيف التي قامت بها الحكومة في عدة أماكن من خلال الاستثناءات أمر غير مقبول، فالمطلوب هو تسكين الوظائف حسب التخصص، فهل من المعقول أن أبناءنا من خريجي وحاملي شهادة هندسة بترول لا يتم قبولهم بمؤسسة البترول بحجة انهم رسبوا في الاختبار بالرغم من انهم متفوقون في دراستهم وخريجو جامعات مرموقة وعالمية، فالوقت الذي لاحظنا به أن هناك من أسماء المقبولين من أبناء القيادات النفطية، كما توجد أحاديث علنية بتسريب بعض الاختبارات لأبناء القياديين، ما يجعنا نشعر بوجود فوضى في التعيينات.



ما رأيك في موضوع الرواتب الاستثنائية للوزراء؟



٭ القانون حدد راتب الوزير بما يقارب 3 آلاف دينار وأي تعديل عليه يجب ان يكون من خلال قانون، في الوقت الذي قام مجلس الوزراء وقبل أن يمضي على التشكيلة 100 يوم اجتمع وقرر زيادة نفسه بنفسه حتى يصل الراتب الى 9 آلاف دينار وهذا القرار لم يكن مؤقتا بل استمرار هذا الراتب مدى الحياة ويورث هذا الراتب الى أبنائهم وطبعا هذا كله من المال العام، وأنا أتساءل: ما إنجازاتهم حتى يستحق هؤلاء الوزراء كل هذه الرواتب الاستثنائية؟ وهذا الراتب الضخم يصل تقريبا إلى دخل عمارة في الوقت الذي يرفضون أي زيادة مالية للشعب الكويتي وهنا نستذكر ان آخر زيادة على رواتب المواطنين كانت عام 2008 أي قبل 15 عاما في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي الذي نعيشه، بالإضافة الى وجود قانون تعارض المصالح وهو الإنجاز الوحيد للمجلس الماضي والذي قدمته الحكومة ووافق عليه المجلس، فكيف تقوم الحكومة بزيادة رواتب وزرائها بنفسها أليس هذا هو تعارض المصالح؟، وبعد ذلك قامت الحكومة بإصدار بيان تقول به إنها ألغت الرواتب الاستثنائية وكلنا رأينا هذا البيان ولكن الحقيقة انه لم يتم إلغاء اي راتب استثنائي لأي وزير بعد أن خاطبت الحكومة إدارة الفتوى والتشريع وكان رد الفتوى والتشريع أنه لا يجوز إلغاء الرواتب الاستثنائية لأنه حق مكتسب وبالتالي لا يجوز المساس به، إذن الرواتب الاستثنائية للوزراء سارية الى اليوم وطوال حياتهم وسيورثونها، أين إنجاز الوزراء الذي استحقوا ذلك عليه ونحن نعاني من شوارع مكسرة وبطالة متفاقمة، وهل هذه هي الحكومة الإصلاحية والتي ننتظر منها تنمية وتطوير البلد.



هل تؤيد قانون المفوضية الانتخابية؟



٭ لماذا لا نؤيدها ونصوت على قانونها بحيث تكفل سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها ولماذا التخوف من وجود قانون المفوضية العليا للانتخابات.



إذن، هل انت تشك في نزاهة انتخابات مجلس 2022؟



٭ أنا أشك في نتائجها وعدم صلاحيتها لذلك قدمت طعنا الى المحكمة الدستورية وأوردت الأخطاء والتجاوزات بعدة مذكرات مختلفة وترافعت أمام المحكمة الدستورية بهذا الصدد، وهنا انتهت المحكمة الدستورية الى بطلان العملية الانتخابية برمتها ولم تتناول الأرقام الحقيقية وما شاب العملية الانتخابية من أخطاء وتجاوزات أثرت على سلامة الانتخابات.



إذا كنت تشك في النتائج الانتخابية، لماذا ترشحت للانتخابات وقد يتكرر السيناريو الذي ذكرته؟



٭ في عام 1967 تم تزوير انتخابات مجلس الأمة وهذه حقيقة ثابتة لدى أهل الكويت هل النواب في حينها والكتلة الوطنية قاطعت انتخابات 1971 أم شاركت؟ بل شاركت وحرصت على ان تكون الانتخابات نزيهة، فلا يجب ان نترك المجلس للبعض الذي يريدنا ان نمل ونعتكف عن المشاركة في الانتخابات، وهذا أكبر خطأ وهدية نقدمها للفاسدين، لذا يجب ان نشارك في الانتخابات ويكون لنا دور في الحضور داخل اللجان ورقابة العملية الانتخابية ولن نسمح بأي تجاوز أو خطأ، وهذا الدور يجب ان يكون محل اتفاق لدى الجميع حتى تظهر الإرادة الشعبية الحقيقية أيا كانت نتائجها.



كونك رجل قانون وقد شهدنا في هذه الانتخابات ترشح احد المواطنين المسجونين لانتخابات مجلس الأمة، هل يجوز للسجين أن يترشح للانتخابات بشكل عام؟



٭ بغض النظر عن الشخوص ودعنا نتحدث عن هذه الحادثة من الجانب الدستوري، هل للسجين حقوقه السياسية؟ إذا كان الجواب بنعم، فيجب على إدارة الانتخابات ان تذهب للمساجين وتسأل من يريد أن يترشح ويحق له الترشيح، فالعملية ليست عملية تمايز ومفاضلة، كما اننا اذا قلنا ان للسجين حق الترشح فبالضرورة له حقه كناخب بالتصويت، وإذا ذهبنا الى هذا القول فكل انتخابات سابقة في الكويت هي انتخابات باطلة بسبب حرمان السجناء من المشاركة في الانتخابات، وأنا أقول في هذه المسألة ان العقوبات المقيدة للحرية وأعني الحبس من شأنها إسقاط الحقوق السياسية طوال فترة الحبس، لذا يفترض ألا يكون للمساجين أي حق يتعلق في الانتخابات سواء بالترشح او الانتخاب بغض النظر عن الشخوص، ورأينا مسؤولا في إدارة الانتخابات ذهب للسجن لتسجيل مرشح عليه حق نهائي وبات لأول مرة في الكويت، وهنا نتساءل: هل هناك تمايز بتطبيق الدستور والقانون؟ وإلا فبالتالي للمساجين أي حق الترشح والانتخاب والطعن بصحة العملية الانتخابية وبطلانها بسبب حرمانهم من المشاركة.



رسالة أخيرة توجهها الشعب الكويتي بشكل عام وأبناء الدائرة الثالثة بوجه خاص.



٭ على الشعب الكويتي أن يدرك أن عدم المشاركة في الانتخابات تعتبر حالة يأس سلبية ولا يمكن أن ينتج عنها شيء إيجابي، لذا أدعو الجميع الى المشاركة الفاعلة والاختيار الأنسب، فالمجلس الذي سينتج من العملية الانتخابية أيا كان توجهه وشكله فهو الذي سيشرع للشعب الكويتي وسيكون مؤثرا بشكل مباشر على قوت الشعب وحياته ومعيشته وحرياته، وهناك من يريد أن نمل ونيأس معتقدين أن هناك فرصة لتعليق الحياة الدستورية في الكويت، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون وليس بخيار متاح أمام أي كان أن ينقلب على الدستور، لذا يجب علينا جميعا أن نتحمل مسؤولياتنا الوطنية بالمشاركة الصحيحة واختيار مجلس يمثل الشعب الكويتي ويحقق آماله وتطلعاته.