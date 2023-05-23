محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) طرحت مناقصة لمشروع تطوير تغذية بديلة لوحدة إنتاج الهيدروجين في مصفاة الزور التي بلغت تكلفتها 16 مليار دولار، على ان يتم تقديم العطاءات في موعد غايته 20 يونيو المقبل. واضافت المجلة أن نطاق العقد يشمل الأعمال المقرر تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، بالإضافة إلى المهام التي تسبق مرحلة التشغيل، وبالتالي مرحلة التشغيل واختبارات الجودة. وكانت مجلة ميد قد أشارت في سبتمبر الماضي الى أن كيبك اتصلت بالشركات العالمية التالية من بين شركات أخرى لاستطلاع مدى اهتمامها بالمشروع:



٭ هيونداي للهندسة والانشاءات (كوريا الجنوبية)



٭ لارسن اند توبرو للطاقة الهيدروكربونية (الهند)



٭ بتروفاك (المملكة المتحدة)



٭ سامسونغ للهندسة (كوريا الجنوبية)



٭ SK للهندسة والمقاولات (كوريا الجنوبية)



تبلغ الميزانية التقديرية للمشروع 150 مليون دولار ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذه وانجازه 36 شهرا.



وفي التفاصيل قالت المجلة ان اعمال الهندسة والتوريد والبناء EPC في المشروع تشمل ما يلي:



٭ بناء الوحدة 38 (مرافق الضغط)، بما في ذلك وصلات الأنابيب والتوصيلات المرتبطة بها والمرافق المترابطة الحالية (الوحدة 74)



٭ التعديلات والوصلات المرتبطة بالوحدة 33 (وحدة إنتاج الهيدروجين الحالية)



٭ إنشاء الوحدة 60 (وحدة توليد البخار)



٭ بناء غلايتين جديدتين وإدخال تعديلات على وحدة توليد البخار الحالية، بما فيها جميع الوصلات ذات الصلة.



٭ بناء المرافق المرتبطة بكافة ما سبق.



تجدر الاشارة الى ان مجلة ميد كانت قد ذكرت الشهر الماضي أن من المقرر بدء التشغيل الرسمي لوحدة تقطير الخام الثالثة (CDU) في مصفاة الزور في يونيو من هذا العام.