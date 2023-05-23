احتفل بنك بوبيان بتخرج 45 من موظفيه من مختلف البرامج التدريبية وحصولهم على شهادات مهنية معتمدة من معهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، حيث كان بوبيان أحد أكثر البنوك التي تم تكريم موظفيها الحاصلين على هذه الشهادات المهنية.



وتم الاحتفاء بالخريجين والخريجات خلال حفل التخرج الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية لخريجي العام الأكاديمي 2021/2022 بعد حصولهم على شهادات:



(CCM/ACCM/CBBM/CABBM/CBBOM/CBRM/CBWM/RMC).



وبهذه المناسبة، هنأ مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد موظفي بوبيان من الخريجين لحصولهم على هذه الشهادات المعتمدة، مؤكدا ان بوبيان دائما يسعى لتأكيد صورته كبنك شاب حديث مواكب للتطورات العالمية والإقليمية من خلال إدارته الكويتية الشابة. وأوضح الحماد أن الاستثمار يجب ألا يتركز في الخدمات والمنتجات التي نقدمها لعملائنا فحسب، بل يجب أن يمتد إلى الاستثمار الأهم وهو الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة خبرات موظفينا المميزين الذين نضع على عاتقهم صناعة المستقبل وتطوير بنك بوبيان.



وأضاف ان هذا التكريم يأتي في إطار حرص البنك على دعم موارده البشرية في مختلف المجالات تحت مظلة Boubyan Business School من خلال الخطط الاستراتيجية والأكاديميات التدريبية والبرامج المميزة والشهادات العالمية التي تساعد على صقل مهاراتهم العلمية والعملية وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم، وينعكس بالتالي على خدمة العملاء في بوبيان.



وأكد أن البنك يتميز بإعطاء الشباب دورا قياديا مميزا مع تسخير كل الإمكانيات التدريبية والأكاديمية التي تمنحهم فرصا مميزة لاكتساب خبرات مهنية وعملية تسهم في تعزيز خبراتهم وتطويرها مقارنة بأعمارهم، مع دعمهم بشهادات معتمدة كل في تخصصه.



من جانبه، قال المدير التنفيذي بمجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي أن بوبيان كان له السبق في السنوات الأخيرة على مستوى البنوك المحلية والقطاع الخاص في تنفيذ العديد من المبادرات المهمة مثل Boubyan Business School التي تعد الأولى من نوعها في الكويت والمنطقة، مشيرا الى ان بوبيان اعتمد على برامج تدريبية ذات طبيعة خاصة تجمع بين التحصيل العلمي والممارسة الحقيقية للعمل المصرفي من شأنها تنمية وتطوير موظفيه وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم وتأهيلهم وهو ما ساهم في خلق المزيد من الشفافية والولاء بين الموظفين.



وأوضح أن نجاح بنك بوبيان على مدار الأعوام السابقة تحديدا في خلق الكثير من فرص العمل للشباب الكويتي الطموح عبر التوسع في تقديم خدماته للعملاء من الأفراد من خلال افتتاح المزيد من الفروع والتركيز على الابتكار في الخدمات والمنتجات التي يقدمها لعملائه.



وأضاف: نسعى دائما كفريق واحد في بوبيان إلى أن نكون مؤسسة مصرفية حريصة على توظيف وتدريب وتمكين موظفيها لمساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية معنا، حيث نركز دائما على تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها للنجاح في الصناعة المصرفية في كافة القطاعات والأقسام.