أعلن بنك برقان تثبيت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «كابيتال إنتليجنس» (CI Ratings) كلا من تصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل وتصنيف العملات الأجنبية قصير الأجل للبنك عند «A+» و«A1»، على التوالي.



وفي الوقت ذاته، قامت الوكالة بتثبيت التصنيف المستقل للبنك عند «bbb+»، وتصنيف قوة المركز المالي للبنك عند «bbb+»، ومستوى الدعم الاستثنائي عند «مرتفع». ويأتي هذا التصنيف كشهادة على متانة أداء البنك ومركزه المالي القوي ومكانته المستقرة.



وأوضحت وكالة كابيتال إنتليجنس أن تصنيفات بنك برقان مدعومة بجودة أصول عالية، وخاصة في سوق الكويت الرئيسي، إضافة إلى قدرة جيدة على استيعاب خسائر الائتمان، وسلامة كفاية رأس المال. كما أشارت إلى أن العوامل غير المالية الداعمة تشمل النموذج الجيد لأعمال بنك برقان وشركاته التابعة، لاسيما في الكويت، إلى جانب الدعم من مجموعة كيبكو، الشركة المالكة للحصة الأكبر في بنك برقان.



وحسب الوكالة، رغم عدم وجود حصص ملكية حكومية مباشرة في البنك، إلا أن الاستعداد للدعم يبقى قويا، نظرا لأهمية بنك برقان التنظيمية (D-SIB) داخل الكويت، والضمان الشامل والمستمر من قبل الحكومة الكويتية لودائع العملاء المحلية، وسجل الحكومة الناصع في التعامل مع أي من البنوك التي عانت أو تعاني ضائقة مالية.



واختتمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على أن التوقعات لاتزال «مستقرة».



وفي معرض تعقيبه على إعلان «كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني»، قال خالد الزومان، رئيس المديرين الماليين للمجموعة في بنك برقان: «يملؤنا الفخر لتمكننا من الحفاظ على تصنيفات ائتمانية جيدة بشهادة كابيتال إنتليجنس، ونعتبرها دليلا على مكانة بنك برقان القوية والمستقرة».



وأضاف: «نواصل التزامنا واهتمامنا بأولوياتنا الاستراتيجية، والتي تشمل إعادة تخصيص الأصول، مسيرة التحول الرقمي، التنمية البشرية والاستدامة، لما لها من أثر كبير وإيجابي في الاتجاه العام لعلامتنا التجارية المصرفية وأعمالنا وشركاتنا التابعة».



واختتم الزومان حديثه، بالقول: «نحن سعداء جدا بتقديم جودة أصول عالية ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة، خاصة في سوق الكويت الرئيسي، وهو ما كان محور تركيزنا في الآونة الأخيرة. ونتطلع، خلال العام المقبل وما بعده، إلى تحقيق نمو مستمر ومستدام، ومزيد من التحسينات وعمليات التطوير المستقبلية».